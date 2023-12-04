Наполи – Интер – 0:3. Вернулись в лидеры. Видео голов и обзор матча
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В матче 14-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде разгромил «Наполи» со счетом 3:0.
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У нерадзурри голами отличились Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Маркус Тюрам.
«Интер» набрал 35 очков и вернул себе лидерство в Серии A.
Серия А. 14-й тур, 3 декабря
Наполи – Интер – 0:3
Голы: Хакан Чалханоглу, 44, Барелла, 62, Тюрам, 85.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Хакан Чалханоглу, 44 мин.
ГОЛ! 0:2. Барелла, 62 мин.
ГОЛ! 0:3. Тюрам, 85 мин.
События матча
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