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Чемпионат Италии
Наполи
03.12.2023 21:45 – FT 0 : 3
Интер Милан
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Италия
04 декабря 2023, 00:32 | Обновлено 04 декабря 2023, 00:44
46
0

Наполи – Интер – 0:3. Вернулись в лидеры. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура чемпионата Италии

04 декабря 2023, 00:32 | Обновлено 04 декабря 2023, 00:44
46
0
Наполи – Интер – 0:3. Вернулись в лидеры. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде разгромил «Наполи» со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

У нерадзурри голами отличились Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Маркус Тюрам.

«Интер» набрал 35 очков и вернул себе лидерство в Серии A.

Серия А. 14-й тур, 3 декабря

Наполи – Интер – 0:3

Голы: Хакан Чалханоглу, 44, Барелла, 62, Тюрам, 85.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Хакан Чалханоглу, 44 мин.

ГОЛ! 0:2. Барелла, 62 мин.

ГОЛ! 0:3. Тюрам, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Хакан Чалханоглу видео голов и обзор Николо Барелла Маркус Тюрам Наполи - Интер
Источник Sport.ua
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