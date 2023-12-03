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Италия
03 декабря 2023, 00:26 |
36
0

Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 декабря в 21:45 по Киеву

03 декабря 2023, 00:26 |
36
0
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 14-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Интером». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Команда недолго играла под руководством Руди Гарсии. Причем нельзя сказать, что при французе Хвича Кварацхелия и компания так уж провалилась, пусть даже было понятно, что скудетто не сохранить. Но ведь весной, при Спаллетти, партенопеи тоже не неслись к долгожданному трофеи, а практически ползли к нему, допуская много осечек. Поводом к отставке тренера (о которой до этого не раз говорил Де Лаурентис) стало поражение 0-1 от скромного Эмполи, но ведь и после этого клуб из Неаполя шел четвертым. Новый дебют Мадзарри, который в свое время уже работал успешно на юге Италии, пришелся на поездку к Аталанте. Тот матч получилось выиграть, 2-1. Потом был новый гостевой поединок, в Мадриде с Реалом. И, забив дважды и Лунину, в итоге итальянцы проиграли своему бывшему наставнику, Анчелотти, 2-4.

Интер

Клуб все так и не сменил владельца, и традиционно уже испытывает проблемы с финансами. Это вылилось в очередное обновление состава летом. К чести и селекционеров, и Симоне Индзаги, новый вариант нерадзурри получается более чем боеспособен, и не утрачивает позиции. В Лиге чемпионов итальянцы теряли очки только в Сан-Себастьяне с другим фаворитом группы, Реал Сосьедадом. На этой неделе с Бенфикой уже не хватало концентрации, и к перерыву пропустили трижды. Впрочем, во втором тайме вырвали ничью. В Кальчо, допуская минимум осечек, черно-синие выбились в единоличные лидеры. Но на стыке осени и зимы у них непростой отрезок. В прошлом туре был бой в Турине с Ювентусом, что закончился ничьей, сохранившей статус-кво.

Статистика личных встреч

У Интера есть заметное преимущество в последние годы. Но в прошлом сезоне клубы обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы довольно равными. Скучать не придется, можно попробовать вариант с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,88).

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Источник Sport.ua
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