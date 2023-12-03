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Чемпионат Италии
Наполи
03.12.2023 21:45 – FT 0 : 3
Интер Милан
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Италия
03 декабря 2023, 23:43 | Обновлено 04 декабря 2023, 00:46
195
0

Интер на выезде разгромил Наполи и вернул себе лидерство в Серии A

Голами отличились Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Маркус Тюрам

03 декабря 2023, 23:43 | Обновлено 04 декабря 2023, 00:46
195
0
Интер на выезде разгромил Наполи и вернул себе лидерство в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде разгромил «Наполи» со счетом 3:0.

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У нерадзурри голами отличились Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Маркус Тюрам.

«Интер» набрал 35 очков и вернул себе лидерство в Серии A.

Далее в турнирной таблице идут: Ювентус (33), Милан (29), Рома (24), Наполи (24), Фиорентина (23), Болонья (22), Аталанта (20), Лацио (20).

Серия А. 14-й тур, 3 декабря

Наполи – Интер – 0:3

Голы: Хакан Чалханоглу, 44, Барелла, 62, Тюрам, 85.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Натан (Дзербин, 87), Лоботка (Зелиньски, 75), Замбо-Ангисса, Элмаз (Линдстрем, 75), Политано (Распадори, 68), Кварацхелия, Осимхен.

Интер: Зоммер, Дюмфрис (Куадрадо, 77), Дармиан (Биссек, 86), де Врей (Карлос Аугусто, 18), Ачерби, Димарко, Мхитарян (Фраттези, 77), Чалханоглу, Барелла, Тюрам (Арнаутович, 86), Мартинес.

Предупреждения: Элмаз (58), Ррахмани (73), Дармиан (78), Тюрам (85).

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Серия A Наполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Наполи - Интер видео голов и обзор Хакан Чалханоглу Николо Барелла Маркус Тюрам
Источник Sport.ua
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