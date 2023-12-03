Интер на выезде разгромил Наполи и вернул себе лидерство в Серии A
Голами отличились Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Маркус Тюрам
В матче 14-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде разгромил «Наполи» со счетом 3:0.
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У нерадзурри голами отличились Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Маркус Тюрам.
«Интер» набрал 35 очков и вернул себе лидерство в Серии A.
Далее в турнирной таблице идут: Ювентус (33), Милан (29), Рома (24), Наполи (24), Фиорентина (23), Болонья (22), Аталанта (20), Лацио (20).
Серия А. 14-й тур, 3 декабря
Наполи – Интер – 0:3
Голы: Хакан Чалханоглу, 44, Барелла, 62, Тюрам, 85.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Натан (Дзербин, 87), Лоботка (Зелиньски, 75), Замбо-Ангисса, Элмаз (Линдстрем, 75), Политано (Распадори, 68), Кварацхелия, Осимхен.
Интер: Зоммер, Дюмфрис (Куадрадо, 77), Дармиан (Биссек, 86), де Врей (Карлос Аугусто, 18), Ачерби, Димарко, Мхитарян (Фраттези, 77), Чалханоглу, Барелла, Тюрам (Арнаутович, 86), Мартинес.
Предупреждения: Элмаз (58), Ррахмани (73), Дармиан (78), Тюрам (85).
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