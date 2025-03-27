ФОТО. Алиев сыплется. У Александра травмирована рука

Александр Алиев, бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины, недавно вернулся в футбол, но уже получил травму.

Он выступает за команду IGNIS в Медиалиге и стал кумиром местных болельщиков.

Однако сейчас ему будет сложно играть из-за травмы руки, которую он показал в сторис Instagram.

«Ну что, Сан Саныч, рассыпаюсь, как песочный домик. Тапки уже на обрыве. Но ничего, будем сильнее», — прокомментировал Алиев.