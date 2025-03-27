Другие новости27 марта 2025, 00:26 |
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ФОТО. Алиев сыплется. У Александра травмирована рука
Александр Алиев рассказал о своей последней травме
27 марта 2025, 00:26 |
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Александр Алиев, бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины, недавно вернулся в футбол, но уже получил травму.
Он выступает за команду IGNIS в Медиалиге и стал кумиром местных болельщиков.
Однако сейчас ему будет сложно играть из-за травмы руки, которую он показал в сторис Instagram.
«Ну что, Сан Саныч, рассыпаюсь, как песочный домик. Тапки уже на обрыве. Но ничего, будем сильнее», — прокомментировал Алиев.
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