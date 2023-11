Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ

28 ноября, состоялись поединки группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» на домашнем поле вырвал ничью у английского «Ньюкасла», гол провел Килиан Мбаппе на 90+8 минуте с пенальти. Дортмундская «Боруссия» на «Сан-Сиро» победила «Милан» и гарантировала себе лигочемпионовскую весну.

«Боруссия» возглавляет группу F с 10 баллами, вторым идет «ПСЖ» с 7 очками, третьим «Ньюкасл» с 6 пунктами, а замыкает группу «Милан», у которого 5 очков.

Лига чемпионов 2023/24 Группа F. 5-й тур, 28 ноября

Милан – Боруссия Д – 1:3

Голы: Чуквуэзе, 37 – Ройс, 10, Байоно-Гиттенс, 59, Адееми, 69.

Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Крунич, 53), Эрнандес, Лофтус-Чик, Пулишич, Адли (Йович, 77), Рейндерс, Чуквуэзе (Траоре, 77), Жиру.



Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек (Озджан, 55), Бенсебайни, Ройс (Брандт, 79), Забитцер, Джан, Мален (Адейеми, 55), Байно-Гиттенс (Вольф, 66), Фюллькруг.

ПСЖ – Ньюкасл – 1:1

Голы: Мбаппе, 90+8 (пенальти) – Исак, 24.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра (Гонсалу Рамуш, 85), Эрнандес, Фабиан Руис, Угарте (Витинья, 62), Ли Кан Ин (Асенсио, 82), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 62).



Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.

Турнирная таблица группы Н

