Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ
Состоялись поединки группы F
28 ноября, состоялись поединки группового этапа Лиги чемпионов.
«ПСЖ» на домашнем поле вырвал ничью у английского «Ньюкасла», гол провел Килиан Мбаппе на 90+8 минуте с пенальти. Дортмундская «Боруссия» на «Сан-Сиро» победила «Милан» и гарантировала себе лигочемпионовскую весну.
«Боруссия» возглавляет группу F с 10 баллами, вторым идет «ПСЖ» с 7 очками, третьим «Ньюкасл» с 6 пунктами, а замыкает группу «Милан», у которого 5 очков.
Лига чемпионов 2023/24 Группа F. 5-й тур, 28 ноября
Милан – Боруссия Д – 1:3
Голы: Чуквуэзе, 37 – Ройс, 10, Байоно-Гиттенс, 59, Адееми, 69.
Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Крунич, 53), Эрнандес, Лофтус-Чик, Пулишич, Адли (Йович, 77), Рейндерс, Чуквуэзе (Траоре, 77), Жиру.
Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек (Озджан, 55), Бенсебайни, Ройс (Брандт, 79), Забитцер, Джан, Мален (Адейеми, 55), Байно-Гиттенс (Вольф, 66), Фюллькруг.
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1
Голы: Мбаппе, 90+8 (пенальти) – Исак, 24.
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра (Гонсалу Рамуш, 85), Эрнандес, Фабиан Руис, Угарте (Витинья, 62), Ли Кан Ин (Асенсио, 82), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 62).
Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.
Турнирная таблица группы Н
⌛️ It's over at the Parc. Paris Saint-Germain snatched a point in the additional time and retained second place in Group F.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 28, 2023
LET’S GO PARIS 🔴🔵#PSGNEW 1️⃣-1️⃣ I #UCL pic.twitter.com/CvOYx2zWuU
⭐️ ACHTELFINALE ⭐️#ACMBVB 1:3 pic.twitter.com/sNVb7vfPuz— Borussia Dortmund (@BVB) November 28, 2023
События матча
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