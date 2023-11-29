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  4. Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ
Лига Чемпионов
ПСЖ
28.11.2023 22:00 – FT 1 : 1
Ньюкасл
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 00:22 | Обновлено 29 ноября 2023, 01:52
343
1

Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ

Состоялись поединки группы F

29 ноября 2023, 00:22 | Обновлено 29 ноября 2023, 01:52
343
1
Мбаппе вырвал ничью для ПСЖ, Боруссия Д победила и вышла в плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября, состоялись поединки группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» на домашнем поле вырвал ничью у английского «Ньюкасла», гол провел Килиан Мбаппе на 90+8 минуте с пенальти. Дортмундская «Боруссия» на «Сан-Сиро» победила «Милан» и гарантировала себе лигочемпионовскую весну.

«Боруссия» возглавляет группу F с 10 баллами, вторым идет «ПСЖ» с 7 очками, третьим «Ньюкасл» с 6 пунктами, а замыкает группу «Милан», у которого 5 очков.

Лига чемпионов 2023/24 Группа F. 5-й тур, 28 ноября

Милан – Боруссия Д – 1:3

Голы: Чуквуэзе, 37 – Ройс, 10, Байоно-Гиттенс, 59, Адееми, 69.

Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Крунич, 53), Эрнандес, Лофтус-Чик, Пулишич, Адли (Йович, 77), Рейндерс, Чуквуэзе (Траоре, 77), Жиру.

Боруссия Д: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек (Озджан, 55), Бенсебайни, Ройс (Брандт, 79), Забитцер, Джан, Мален (Адейеми, 55), Байно-Гиттенс (Вольф, 66), Фюллькруг.

ПСЖ – Ньюкасл – 1:1

Голы: Мбаппе, 90+8 (пенальти) – Исак, 24.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра (Гонсалу Рамуш, 85), Эрнандес, Фабиан Руис, Угарте (Витинья, 62), Ли Кан Ин (Асенсио, 82), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 62).

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Майли, Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.

Турнирная таблица группы Н

События матча

90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Боруссия Дортмунд Милан ПСЖ Ньюкасл Лига чемпионов Килиан Мбаппе видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
Ньюкасл грав як гімно , після такої ганьби обісрана футболісти місяць бояться кудись вийти.
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