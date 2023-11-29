28.11.2023 22:00 – FT 1 : 3
Лига чемпионов29 ноября 2023, 05:30 | Обновлено 29 ноября 2023, 06:08
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Милан – Боруссия Д – 1:3. Жиру не забил пенальти. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
29 ноября 2023, 05:30 | Обновлено 29 ноября 2023, 06:08
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В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Милан» дома проиграл «Боруссии» Д (1:3).
Интересно, что для россонери Оливье Жиру в дебюте игры не забил пенальти.
Дортмундская команда досрочно вышла в 1/8 финала ЛЧ.
Ситуация в группе F: Боруссия Д (10), ПСЖ (7), Ньюкасл (5), Милан (5).
Лига чемпионов 2023/24
Группа F. 5-й тур, 28 ноября
Милан (Италия) – Боруссия Д (Германия) – 1:3
Голы: Чуквуезе, 38 – Ройс, 9 (пен), Байно-Гиттенс, 59, Адейеми, 69.
Незабитый пенальти: Жиру, 6 (Милан)
Видеообзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Милан).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Ройс (Боруссия Д).
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