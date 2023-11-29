​​В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Милан» дома проиграл «Боруссии» Д (1:3).

Интересно, что для россонери Оливье Жиру в дебюте игры не забил пенальти.

Дортмундская команда досрочно вышла в 1/8 финала ЛЧ.

Ситуация в группе F: Боруссия Д (10), ПСЖ (7), Ньюкасл (5), Милан (5).

Лига чемпионов 2023/24

Группа F. 5-й тур, 28 ноября

​Милан (Италия) – Боруссия Д (Германия) – 1:3

Голы: Чуквуезе, 38 – Ройс, 9 (пен), Байно-Гиттенс, 59, Адейеми, 69.

Незабитый пенальти: Жиру, 6 (Милан)

Видеообзор матча