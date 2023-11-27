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Лига Чемпионов
ПСЖ
28.11.2023 22:00 - : -
Ньюкасл
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Лига чемпионов
27 ноября 2023, 20:17 | Обновлено 27 ноября 2023, 20:18
113
0

Барселона – Порту, ПСЖ – Ньюкасл и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

28 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги чемпионов

27 ноября 2023, 20:17 | Обновлено 27 ноября 2023, 20:18
113
0
Барселона – Порту, ПСЖ – Ньюкасл и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. ЛЧ

Вечером 28 ноября проходят матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. 5-й тур. 28 ноября

19:45. Шахтер – Антверпен
19:45. Лацио – Селтик
22:00. Барселона – Порту
22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг
22:00. Милан – Боруссия Дортмунд
22:00. ПСЖ – Ньюкасл
22:00. Фейеноорд – Атлетико
22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO

19:45. Шахтер – Антверпен

19:45. Селтик – Лацио

22:00. Барселона – Порту

22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг

22:00. Милан – Боруссия Дортмунд

22:00. ПСЖ – Ньюкасл

22:00. Фейеноорд – Атлетико

22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда

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Источник Sport.ua
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