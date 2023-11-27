Барселона – Порту, ПСЖ – Ньюкасл и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
28 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги чемпионов
Вечером 28 ноября проходят матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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🏆 Лига чемпионов. 5-й тур. 28 ноября
19:45. Шахтер – Антверпен
19:45. Лацио – Селтик
22:00. Барселона – Порту
22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг
22:00. Милан – Боруссия Дортмунд
22:00. ПСЖ – Ньюкасл
22:00. Фейеноорд – Атлетико
22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO
19:45. Шахтер – Антверпен
19:45. Селтик – Лацио
22:00. Барселона – Порту
22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг
22:00. Милан – Боруссия Дортмунд
22:00. ПСЖ – Ньюкасл
22:00. Фейеноорд – Атлетико
22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда
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