28.11.2023 22:00 – FT 1 : 3
Лига чемпионов29 ноября 2023, 00:07 | Обновлено 29 ноября 2023, 00:09
96
1
Атлетико обыграл Фейеноорд и вместе с Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Нидерландский клуб сыграет в Лиге Европы, Селтик выбыл из еврокубков
29 ноября 2023, 00:07 | Обновлено 29 ноября 2023, 00:09
96
1
28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.
Мадридский Атлетико на выезде обыграл Фейеноорд со счетом 3:1, при этом хозяева поля отметились двумя автоголами.
Атлетико вместе с итальянским Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Нидерландский Фейеноорд сыграет в Лиге Европы, шотландский Селтик выбыл из еврокубков.
Лига чемпионов 2023/24
Группа E. 5-й тур, 28 ноября
Фейеноорд (Нидерланды) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:3
Голы: Виффер, 77 – Гертрейда, 14 (автогол), Эрмосо, 57, Хименес, 81 (автогол)
Турнирная таблица
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