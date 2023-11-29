Атлетико обыграл Фейеноорд и вместе с Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.

Мадридский Атлетико на выезде обыграл Фейеноорд со счетом 3:1, при этом хозяева поля отметились двумя автоголами.

Атлетико вместе с итальянским Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Нидерландский Фейеноорд сыграет в Лиге Европы, шотландский Селтик выбыл из еврокубков.

Лига чемпионов 2023/24

Группа E. 5-й тур, 28 ноября

Фейеноорд (Нидерланды) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:3

Голы: Виффер, 77 – Гертрейда, 14 (автогол), Эрмосо, 57, Хименес, 81 (автогол)

Турнирная таблица

Фотогалерея матча