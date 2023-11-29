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Лига Чемпионов
Фейеноорд
28.11.2023 22:00 – FT 1 : 3
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 00:07 | Обновлено 29 ноября 2023, 00:09
96
1

Атлетико обыграл Фейеноорд и вместе с Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Нидерландский клуб сыграет в Лиге Европы, Селтик выбыл из еврокубков

29 ноября 2023, 00:07 | Обновлено 29 ноября 2023, 00:09
96
1
Атлетико обыграл Фейеноорд и вместе с Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.

Мадридский Атлетико на выезде обыграл Фейеноорд со счетом 3:1, при этом хозяева поля отметились двумя автоголами.

Атлетико вместе с итальянским Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Нидерландский Фейеноорд сыграет в Лиге Европы, шотландский Селтик выбыл из еврокубков.

Лига чемпионов 2023/24

Группа E. 5-й тур, 28 ноября

Фейеноорд (Нидерланды) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:3

Голы: Виффер, 77 – Гертрейда, 14 (автогол), Эрмосо, 57, Хименес, 81 (автогол)

Турнирная таблица

Фотогалерея матча

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Лига Европы Атлетико Мадрид Фейеноорд Лацио Селтик
Источник Sport.ua
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New Zealander
Арне Слот уже потерял все шансы на ЛЧ, а его асистент Пушич в такой команде как Шахтер - их все еще сохраняет!
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