28.11.2023 22:00 – FT 1 : 3
Лига чемпионов29 ноября 2023, 04:20 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:06
87
0
Фейеноорд – Атлетико М – 1:3. Два автогола за матч. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
29 ноября 2023, 04:20 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:06
87
0
28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.
Мадридский Атлетико на выезде обыграл Фейеноорд со счетом 3:1, при этом хозяева поля отметились двумя автоголами.
Атлетико вместе с итальянским Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Нидерландский Фейеноорд сыграет в Лиге Европы, шотландский Селтик выбыл из еврокубков.
Лига чемпионов 2023/24
Группа E. 5-й тур, 28 ноября
Фейеноорд (Нидерланды) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:3
Голы: Виффер, 77 – Гертрейда, 14 (автогол), Эрмосо, 57, Хименес, 81 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Автогол забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Фейеноорд).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид).
14’
ГОЛ ! Автогол забил Лютсхарел Гертрейда (Фейеноорд).
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