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Лига Чемпионов
Фейеноорд
28.11.2023 22:00 – FT 1 : 3
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 04:20 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:06
87
0

Фейеноорд – Атлетико М – 1:3. Два автогола за матч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

29 ноября 2023, 04:20 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:06
87
0
Фейеноорд – Атлетико М – 1:3. Два автогола за матч. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.

Мадридский Атлетико на выезде обыграл Фейеноорд со счетом 3:1, при этом хозяева поля отметились двумя автоголами.

Атлетико вместе с итальянским Лацио вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Нидерландский Фейеноорд сыграет в Лиге Европы, шотландский Селтик выбыл из еврокубков.

Лига чемпионов 2023/24

Группа E. 5-й тур, 28 ноября

Фейеноорд (Нидерланды) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:3

Голы: Виффер, 77 – Гертрейда, 14 (автогол), Эрмосо, 57, Хименес, 81 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Автогол забил Сантьяго Хименес (Фейеноорд).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Виффер (Фейеноорд).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Эрмосо (Атлетико Мадрид).
14’
ГОЛ ! Автогол забил Лютсхарел Гертрейда (Фейеноорд).
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Лига Европы Атлетико Мадрид Фейеноорд видео голов и обзор Матс Виффер Сантьяго Хименес
Источник Sport.ua
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