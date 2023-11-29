Эдин ТЕРЗИЧ: «Довольны, что вышли в плей-офф из группы смерти»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич прокомментировал победу 3:1 над «Миланом», которая позволила команде досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов:

«Мы очень довольны, что удалось досрочно выйти в плей-офф из группы смерти. Отрадно и то, что мы выиграли два матча в гостях.

У нас были проблемы с некоторыми игроками. Врач заранее сказал нам, кто сможет сыграть 30 минут, кто – 45, а кто – 60. Теперь у нас есть чуть больше времени для восстановления – следующий матч только в воскресенье против «Байера».