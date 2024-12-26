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  4. Не Салах и не Палмер. Известен лучший игрок за последние 6 туров АПЛ
Англия
26 декабря 2024, 00:36 |
291
0

Не Салах и не Палмер. Известен лучший игрок за последние 6 туров АПЛ

Александр Исак находится в невероятной форме

26 декабря 2024, 00:36 |
291
0
Не Салах и не Палмер. Известен лучший игрок за последние 6 туров АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак имеет лучшую среднюю оценку за последние 6 матчей Английской Премьер-лиги по версии статистического портала WhoScored.

25-летний страйкер с баллом 8.4 из 10 возможных является лучшим игроком на отрезке последних 6 туров чемпионата Англии. Серебро данного топа на счету Мохамеда Салаха с его 8.36 баллами, а топ-3 замыкает лидер «Челси» Коул Палмер с 7.72 из 10.

С топ-10 можете ознакомиться на картинке ниже.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Ньюкасла» может переехать в экзотический чемпионат.

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Александер Исак Ньюкасл Английская Премьер-лига Челси Ливерпуль Мохамед Салах Коул Палмер чемпионат Англии по футболу WhoScored
Данііл Киріяка Источник: WhoScored
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