Не Салах и не Палмер. Известен лучший игрок за последние 6 туров АПЛ

Шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак имеет лучшую среднюю оценку за последние 6 матчей Английской Премьер-лиги по версии статистического портала WhoScored.

25-летний страйкер с баллом 8.4 из 10 возможных является лучшим игроком на отрезке последних 6 туров чемпионата Англии. Серебро данного топа на счету Мохамеда Салаха с его 8.36 баллами, а топ-3 замыкает лидер «Челси» Коул Палмер с 7.72 из 10.

С топ-10 можете ознакомиться на картинке ниже.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Ньюкасла» может переехать в экзотический чемпионат.

The most 𝗜𝗡-𝗙𝗢𝗥𝗠 Premier League players ahead of #GW18 on Boxing Day. 🎄#NUFC's red-hot hitman leads the way. 🔥 pic.twitter.com/MygZOf7KMj