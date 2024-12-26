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Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 11:52 | Обновлено 26 декабря 2024, 11:57
118
0

Больше всего зрителей в осенней части сезона-2024/25 собрало Динамо

Последнее место по посещаемости занял «Черноморец»

26 декабря 2024, 11:52 | Обновлено 26 декабря 2024, 11:57
118
0
Больше всего зрителей в осенней части сезона-2024/25 собрало Динамо
ФК Динамо

В осенней части сезона-2024/25 наибольшую зрительскую аудиторию имело «Динамо». В среднем за играми киевлян наблюдали 2 231 зритель. Второе место по посещаемости заняли «Карпаты» – 1 637, третье - «Шахтер» – 1 518. Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх «Черноморца» (в среднем – 306), ЛНЗ (571) и «Зари» (652).

Дома наибольшую поддержку имели «Карпаты» (в среднем – 2 163), «Динамо» (1 984) и «Верес» (1 864), наименьшую, если не принимать во внимание «Черноморец», чьи игры в Одессе по известной причине проходили при пустых трибунах, – «Ингулец» (278), ЛНЗ (305) и «Колос» (521). В гостях наибольшее количество зрителей собрали «Динамо» (в среднем – 2 583), «Шахтер» (2 034) и «Полесье» (1 308), наименьшее – «Черноморец» (649), «Верес» (656) и «Заря» (746).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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