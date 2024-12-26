ЛНЗ и Металлист 1925. Русин отреагировал на слухи о возвращении в Украину
Назарий открестился от возможной смены клуба
Украинский форвард Назарий Русин отреагировал на инсайд Sport.ua о возможном возвращении в Украину, где футболистом активно интересуются ЛНЗ и Металлист-1925.
По информации портала Динамомания, футболист полностью открестился от слухов, отрицая свое возвращение в украинский футбол.
В текущем сезоне Русин провел 6 матчей в Чемпионшипе и не отличился результативными действиями. Контракт украинского нападающего с Сандерлендом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 2 млн. евро.
Ранее сообщалось, что устроило кадровую чистку. Григорчуку оказались не нужны три футболиста «фиолетовых».
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