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  4. ЛНЗ и Металлист 1925. Русин отреагировал на слухи о возвращении в Украину
Англия
26 декабря 2024, 08:46 |
761
0

ЛНЗ и Металлист 1925. Русин отреагировал на слухи о возвращении в Украину

Назарий открестился от возможной смены клуба

26 декабря 2024, 08:46 |
761
0
ЛНЗ и Металлист 1925. Русин отреагировал на слухи о возвращении в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Украинский форвард Назарий Русин отреагировал на инсайд Sport.ua о возможном возвращении в Украину, где футболистом активно интересуются ЛНЗ и Металлист-1925.

По информации портала Динамомания, футболист полностью открестился от слухов, отрицая свое возвращение в украинский футбол.

В текущем сезоне Русин провел 6 матчей в Чемпионшипе и не отличился результативными действиями. Контракт украинского нападающего с Сандерлендом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 2 млн. евро.

Ранее сообщалось, что устроило кадровую чистку. Григорчуку оказались не нужны три футболиста «фиолетовых».

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Олег Вахоцкий Источник: Динамомания
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