ЛНЗ и Металлист 1925. Русин отреагировал на слухи о возвращении в Украину

Украинский форвард Назарий Русин отреагировал на инсайд Sport.ua о возможном возвращении в Украину, где футболистом активно интересуются ЛНЗ и Металлист-1925.

По информации портала Динамомания, футболист полностью открестился от слухов, отрицая свое возвращение в украинский футбол.

В текущем сезоне Русин провел 6 матчей в Чемпионшипе и не отличился результативными действиями. Контракт украинского нападающего с Сандерлендом действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 2 млн. евро.

Ранее сообщалось, что устроило кадровую чистку. Григорчуку оказались не нужны три футболиста «фиолетовых».