Лучший футболист мира на данный момент определился, где продолжит карьеру
Мохамед Салах остается в «Ливерпуле» еще на 3 года
Английский «Ливерпуль» договорился о продлении контракта с египетским нападающим Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, новое соглашение 32-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2027/28.
В нынешней кампании Мохамед Салах провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Ранее издание Goal.com обнародовало список главных претендентов на «Золотой мяч 2025», в котором Мохамед Салах занял первое место.
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