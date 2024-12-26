Лучший футболист мира на данный момент определился, где продолжит карьеру

Английский «Ливерпуль» договорился о продлении контракта с египетским нападающим Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, новое соглашение 32-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2027/28.

В нынешней кампании Мохамед Салах провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее издание Goal.com обнародовало список главных претендентов на «Золотой мяч 2025», в котором Мохамед Салах занял первое место.