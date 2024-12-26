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Англия
26 декабря 2024, 12:11 |
666
3

Лучший футболист мира на данный момент определился, где продолжит карьеру

Мохамед Салах остается в «Ливерпуле» еще на 3 года

26 декабря 2024, 12:11 |
666
3
Лучший футболист мира на данный момент определился, где продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Английский «Ливерпуль» договорился о продлении контракта с египетским нападающим Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, новое соглашение 32-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2027/28.

В нынешней кампании Мохамед Салах провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее издание Goal.com обнародовало список главных претендентов на «Золотой мяч 2025», в котором Мохамед Салах занял первое место.

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Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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От і добре👍
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Khafre
Думав новина про Шапаренка,
а тут якийсь Салах незрозумілий
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-1
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