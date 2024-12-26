Шевченко объяснил, в чем сила нынешнего Кривбасса

Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко объяснил, в чем сила подопечных Юрия Вернидуба:

«Сила в единстве, ведь одиннадцать футболистов играют, как один. На этом акцентируют внимание многие игроки из других команд. Например, футболист луганской «Зари» Петар Мичин в интервью говорил, что самый сложный соперник для них – именно «Кривбасс». Действительно, наша команда играет как одно целое. Сила «Кривбасса» – в единстве игроков».

Ранее Ярослав Шевченко высказался относительно главного тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба.