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Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 11:55 | Обновлено 26 декабря 2024, 11:56
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0

Шевченко объяснил, в чем сила нынешнего Кривбасса

Ярослав считает, что главная причина хороших результатов – единство команды

26 декабря 2024, 11:55 | Обновлено 26 декабря 2024, 11:56
231
0
Шевченко объяснил, в чем сила нынешнего Кривбасса
ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко объяснил, в чем сила подопечных Юрия Вернидуба:

«Сила в единстве, ведь одиннадцать футболистов играют, как один. На этом акцентируют внимание многие игроки из других команд. Например, футболист луганской «Зари» Петар Мичин в интервью говорил, что самый сложный соперник для них – именно «Кривбасс». Действительно, наша команда играет как одно целое. Сила «Кривбасса» – в единстве игроков».

Ранее Ярослав Шевченко высказался относительно главного тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба.

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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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