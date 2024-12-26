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Англия
26 декабря 2024, 23:55 | Обновлено 27 декабря 2024, 01:03
96
0

ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Ливерпуль в третий раз забил в ворота лис

Гол забил Мохамед Салах

26 декабря 2024, 23:55 | Обновлено 27 декабря 2024, 01:03
96
0
ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Ливерпуль в третий раз забил в ворота лис
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Под конец матча звездный вингер хозяев Мохамед Салах забил третий гол для «Ливерпуля» в этом матче.

Для Салаха это взятие ворот стало 16-м в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Ливерпуль в третий раз отличился в ворота лис

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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