Англия26 декабря 2024, 23:55 | Обновлено 27 декабря 2024, 01:03
96
0
ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Ливерпуль в третий раз забил в ворота лис
Гол забил Мохамед Салах
26 декабря 2024, 23:55 | Обновлено 27 декабря 2024, 01:03
96
0
26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».
Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Под конец матча звездный вингер хозяев Мохамед Салах забил третий гол для «Ливерпуля» в этом матче.
Для Салаха это взятие ворот стало 16-м в нынешнем сезоне АПЛ.
ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Ливерпуль в третий раз отличился в ворота лис
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