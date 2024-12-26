ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Ливерпуль в третий раз забил в ворота лис

26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Под конец матча звездный вингер хозяев Мохамед Салах забил третий гол для «Ливерпуля» в этом матче.

Для Салаха это взятие ворот стало 16-м в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Ливерпуль в третий раз отличился в ворота лис