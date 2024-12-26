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Англия
26 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:25
33
0

ВИДЕО. Ливерпуль уже впереди. Мерсисайдцы забили второй гол Лестеру

Забитым мячом отметился Кертис Джонс

26 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:25
33
0
ВИДЕО. Ливерпуль уже впереди. Мерсисайдцы забили второй гол Лестеру
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 49-й минуте Кертис Джонс забил гол в ворота «Лестера», после шикарной атаки «мерсисайдцев».

Для Джонса этот гол стал 3-м в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Ливерпуль уже впереди. Мерсисайдцы забили второй гол Лестеру

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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