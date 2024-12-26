Англия26 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:25
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ВИДЕО. Ливерпуль уже впереди. Мерсисайдцы забили второй гол Лестеру
Забитым мячом отметился Кертис Джонс
26 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:25
33
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26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».
Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
На 49-й минуте Кертис Джонс забил гол в ворота «Лестера», после шикарной атаки «мерсисайдцев».
Для Джонса этот гол стал 3-м в нынешнем сезоне АПЛ.
ВИДЕО. Ливерпуль уже впереди. Мерсисайдцы забили второй гол Лестеру
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