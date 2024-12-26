26 декабря проходит матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 49-й минуте Кертис Джонс забил гол в ворота «Лестера», после шикарной атаки «мерсисайдцев».

Для Джонса этот гол стал 3-м в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Ливерпуль уже впереди. Мерсисайдцы забили второй гол Лестеру