ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал двух игроков в аренду в клубы УПЛ

Ковалевский «Колос» отдал Антона Салабая и Олега Ольина в аренду.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

22-летний Антон Салабай арендован до конца сезона полтавской «Ворсклой». В первом круге форвард выходил на поле 10 раз, обычно на замену. Только в матче 2-го тура против «Ингульца» Антон играл со стартовых минут и провел тогда 61 минуту на поле.

Также Салабай отметился одним голом, и, что интересно, в ворота «Ворсклы». «Колос» тогда победил соперника со счетом 1:0.

Оле Ольин будет играть за «Оболонь». В первом круге 27-летний полузащитник провел лишь 5 матчей, выходя на замену.