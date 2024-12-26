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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал двух игроков в аренду в клубы УПЛ
Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 18:33 |
341
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал двух игроков в аренду в клубы УПЛ

Антон Салабай и Олег Ольин будут играть за «Ворсклу» и «Оболонь» соответственно

26 декабря 2024, 18:33 |
341
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал двух игроков в аренду в клубы УПЛ
ФК Колос. Антон Салабай

Ковалевский «Колос» отдал Антона Салабая и Олега Ольина в аренду.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

22-летний Антон Салабай арендован до конца сезона полтавской «Ворсклой». В первом круге форвард выходил на поле 10 раз, обычно на замену. Только в матче 2-го тура против «Ингульца» Антон играл со стартовых минут и провел тогда 61 минуту на поле.

Также Салабай отметился одним голом, и, что интересно, в ворота «Ворсклы». «Колос» тогда победил соперника со счетом 1:0.

Оле Ольин будет играть за «Оболонь». В первом круге 27-летний полузащитник провел лишь 5 матчей, выходя на замену.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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