ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал двух игроков в аренду в клубы УПЛ
Антон Салабай и Олег Ольин будут играть за «Ворсклу» и «Оболонь» соответственно
Ковалевский «Колос» отдал Антона Салабая и Олега Ольина в аренду.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
22-летний Антон Салабай арендован до конца сезона полтавской «Ворсклой». В первом круге форвард выходил на поле 10 раз, обычно на замену. Только в матче 2-го тура против «Ингульца» Антон играл со стартовых минут и провел тогда 61 минуту на поле.
Также Салабай отметился одним голом, и, что интересно, в ворота «Ворсклы». «Колос» тогда победил соперника со счетом 1:0.
Оле Ольин будет играть за «Оболонь». В первом круге 27-летний полузащитник провел лишь 5 матчей, выходя на замену.
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