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Англия
27 декабря 2024, 00:20 | Обновлено 27 декабря 2024, 00:25
208
0

«Возвращаемся к старому». Фаны отреагировали на поражение Челси от Фулхэма

Челси уступил Фулхэму дома со счетом 1:2, пропустив гол на последних минутах матча

27 декабря 2024, 00:20 | Обновлено 27 декабря 2024, 00:25
208
0
«Возвращаемся к старому». Фаны отреагировали на поражение Челси от Фулхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря, в матче 18-го тура АПЛ «Челси» на своем стадионе проиграла «Фулхэму» со счетом 1:2.

«Челси» не смог удержать преимущество, несмотря на несколько хороших моментов. Коул Палмер открыл счет на 16-й минуте, но затем команда упустила несколько возможностей как в первом, так и во втором тайме. Концовка матча шокировала хозяев. На 82-й минуте Гарри Уилсон сравнял счет, а на 90+5-й Родриго Мунис вывел «Фулхэм» вперед.

Болельщики «синих» остались недовольны не только результатом, но и игрой своей команды.

Patrick Chalwe: «Тренер виноват. Игроки «Челси» не имели ни выносливости, ни сил для бега. Игра против «Эвертона» была тревожным сигналом. Он должен был поменять команду и тактику уже к перерыву».

FEJIRO: «Честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Из всех матчей проиграть дома «Фулхэму», когда вели в счете в перерыве, это просто безумие. Нам нужно вернуть некоторых игроков в январе».

Graham: «Похоже, мы возвращаемся к старому».

Thelastsamurai: «Мареска играет без тактики второй матч подряд. Играют назад и продолжают пытаться подавать мяч. Эта команда развалится во второй половине сезона».

Dac Nguyen: «Наши ребята выглядели уставшими, но я верю, что скоро мы вернемся в строй».

Mazi Uche Okeudo: «Интересно, почему тренер не сделал замены, когда было очевидно, что Палмер, Санчо и Фернандес устали и не были в игре?».

Oyoffi .N: «Тренер допустил это. О чем он думал во втором тайме, когда наша защита полностью развалилась? После гола мы отказались атаковать, как раньше, и начали замедлять игру».

Hillary Remy: «Фулхэм» был лучшей командой на протяжении всего матча. Они полностью заслужили победу».

Iyke Larry: «Эта игра доказала, почему нам нужен топовый нападающий, надежный вратарь и центральный защитник. Мы действительно не в борьбе за титул».

Patriotic Teacher: «Энцо Фернандес не заслуживает стартового состава «Челси».

VERIFIED homie: «Мы переоценили Мареску, потому что у него ноль знаний о том, как делать замены, это его слабая сторона».

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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