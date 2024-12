ПСЖ отпустит. Именитый центрбек очень близок к переходу в Турцию

Именитый центрбек «ПСЖ» Милан Шкриньяр очень близок к переходу в «Галатасарай», сообщает Николо Скира.

По информации инсайдера, клубы договорились об аренде игрока, которая продлится до июня 2025 года. На данный момент «ПСЖ» и «Галатасарай» ведут переговоры относительно зарплаты игрока, которая составляет 11 миллионов евро в год.

Контракт защитника с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего центрбека в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шкриньяр провел за «ПСЖ» во всех турнирах 5 игр, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Забарный очень близок к переходу в «ПСЖ».

