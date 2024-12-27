ПСЖ отпустит. Именитый центрбек очень близок к переходу в Турцию
Милан Шкриньяр может перейти в Галатасарай на правах аренды
Именитый центрбек «ПСЖ» Милан Шкриньяр очень близок к переходу в «Галатасарай», сообщает Николо Скира.
По информации инсайдера, клубы договорились об аренде игрока, которая продлится до июня 2025 года. На данный момент «ПСЖ» и «Галатасарай» ведут переговоры относительно зарплаты игрока, которая составляет 11 миллионов евро в год.
Контракт защитника с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего центрбека в 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Шкриньяр провел за «ПСЖ» во всех турнирах 5 игр, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Забарный очень близок к переходу в «ПСЖ».
Talks in progress between #Galatasaray and #PSG for Milan #Skriniar. #Paris have given his availability for a loan until June 2025. The two clubs are working to reach an agreement on the salary payment: the centre-back earns €11M/year. #transfers https://t.co/N58uNSgo66— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2024
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