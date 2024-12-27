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  4. ПСЖ отпустит. Именитый центрбек очень близок к переходу в Турцию
Турция
27 декабря 2024, 00:29 |
132
0

ПСЖ отпустит. Именитый центрбек очень близок к переходу в Турцию

Милан Шкриньяр может перейти в Галатасарай на правах аренды

27 декабря 2024, 00:29 |
132
0
ПСЖ отпустит. Именитый центрбек очень близок к переходу в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Именитый центрбек «ПСЖ» Милан Шкриньяр очень близок к переходу в «Галатасарай», сообщает Николо Скира.

По информации инсайдера, клубы договорились об аренде игрока, которая продлится до июня 2025 года. На данный момент «ПСЖ» и «Галатасарай» ведут переговоры относительно зарплаты игрока, которая составляет 11 миллионов евро в год.

Контракт защитника с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего центрбека в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шкриньяр провел за «ПСЖ» во всех турнирах 5 игр, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Забарный очень близок к переходу в «ПСЖ».

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Милан Шкриньяр ПСЖ Галатасарай трансферы трансферы Лиги 1 аренда игрока Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Николо Скира
Іван Распутін Источник: Николо Скира
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