Легенда Шахтера трудоустроится в Дженоа. Он решит судьбу Малиновского
Разван Рац будет работать в клубе Серии А
Бывший легионер донецкого «Шахтера» Разван Рац сыграл важную роль в смене владельцев итальянского Дженоа.
Знаковая фигура «горняков» активно способствовала румынскому бизнесмену Дану Шуку в процессе покупки 77% акций клуба за 45 миллионов евро. Однако участие 43-летнего Раца на этом не закончится. Ожидается, что он получит должность с полномочиями, похожими на функции спортивного директора.
«Я буду заниматься спортивной составляющей Дженоа. Это правда, что я стану связующим звеном между Шуком и клубом. Как известно, у меня очень хорошие отношения с Дженоа, с генуэзцами. Я знаю их очень давно», – цитирует Раца Digi Sport.
В составе итальянского клуба выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.Его контракт с клубом действует до 2027 года.
Разван провел за Шахтер 300 матчей (10 голов и 48 ассистов), семь раз становился чемпионом Украины и в 2009 году вместе с «горняками» получил Кубок УЕФА.
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