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  4. Гвардиола встречался с руководством Ман Сити. Известно, о чем говорили
Англия
26 декабря 2024, 11:43 |
1121
0

Гвардиола встречался с руководством Ман Сити. Известно, о чем говорили

Испанец заявил, что видит поддержку боссов клуба

26 декабря 2024, 11:43 |
1121
0
Гвардиола встречался с руководством Ман Сити. Известно, о чем говорили
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о встрече с руководителями «горожан». Специалист заявил, что ощущает невероятную поддержку.

«Мы разговариваем еженедельно. Я чувствую невероятную поддержку. Возможно, мы поступали так в первом сезоне, но это было совсем другое. Мы знаем: если в какой-то момент происходит что-то не так, мы принимаем решение.

Мы говорим: «Ладно, ситуация такая, какая она есть, и что мы должны сделать, чтобы улучшить команду? Ну-ка, давайте двигаться дальше к следующему матчу». Мы всегда сохраняли позитивный настрой», – сказал испанец.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает седьмое место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Ранее стало известно, после какого матча руководство «Манчестер Сити» может уволить Гвардиолу.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: The Independent
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