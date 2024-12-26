Все из-за Раньери. Звездный одноклубник Довбика не планирует покидать Рому

Руководство римской «Ромы» рассматривает возможность продолжения сотрудничества с аргентинским полузащитником «волков» Леандро Паредесом. Об этом пишет итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, Паредес готов был покинуть клуб уже в январе, но после прихода Клаудио Раньери на должность главного тренера ситуация изменилась.

Именно поэтому аргентинец поменял свое решение.Леандро готов остаться до конца контракта, истекающего 30 июня 2025 года. «Рома» в свою очередь сейчас рассматривает вариант с продлением соглашения с игроком.

Паредес выступает за римлян с августа 2023-го после перехода из «ПСЖ» за 2,5 миллиона евро. В этом сезоне Леандро отличился 1 голом и 2 ассистами в 12 матчах за клуб.

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