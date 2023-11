ФОТО. Джокович получил кубок первой ракетки. Ноле также расписался на груди

12 ноября после победы в стартовом матче Итогового турнира АТР 2023 над Хольгером Руне Новак Джокович гарантировал себе первую строчку по завершению сезона.

Интересно, что после завершения поединка Новак расписался на груди у фаната, оставив автограф.

13 ноября перед началом матча Карлос Алькарас – Александр Зверев Джоковичу вручили кубок первой ракетки мира по итогам 2023 года.

Новак в восьмой раз завершил сезон на вершине рейтинга АТР.

ФОТО. Джокович получил кубок первой ракетки

ВИДЕО. Джокович расписался на груди у фаната

