ФОТО. Джокович получил кубок первой ракетки. Ноле также расписался на груди
Новак в восьмой раз завершил сезон на вершине рейтинга АТР
12 ноября после победы в стартовом матче Итогового турнира АТР 2023 над Хольгером Руне Новак Джокович гарантировал себе первую строчку по завершению сезона.
Интересно, что после завершения поединка Новак расписался на груди у фаната, оставив автограф.
13 ноября перед началом матча Карлос Алькарас – Александр Зверев Джоковичу вручили кубок первой ракетки мира по итогам 2023 года.
Новак в восьмой раз завершил сезон на вершине рейтинга АТР.
ФОТО. Джокович получил кубок первой ракетки
ВИДЕО. Джокович расписался на груди у фаната
Djokovic asked by a fan to sign their chest.— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 13, 2023
Novak obliged 😂😃
📸 ATP Tour/Nitto ATP Finals IG pic.twitter.com/JsYjrcEooi
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