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  4. ФОТО. Джокович получил кубок первой ракетки. Ноле также расписался на груди
ATP
14 ноября 2023, 03:05 |
97
0

ФОТО. Джокович получил кубок первой ракетки. Ноле также расписался на груди

Новак в восьмой раз завершил сезон на вершине рейтинга АТР

14 ноября 2023, 03:05 |
97
0
ФОТО. Джокович получил кубок первой ракетки. Ноле также расписался на груди
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

12 ноября после победы в стартовом матче Итогового турнира АТР 2023 над Хольгером Руне Новак Джокович гарантировал себе первую строчку по завершению сезона.

Интересно, что после завершения поединка Новак расписался на груди у фаната, оставив автограф.

13 ноября перед началом матча Карлос Алькарас – Александр Зверев Джоковичу вручили кубок первой ракетки мира по итогам 2023 года.

Новак в восьмой раз завершил сезон на вершине рейтинга АТР.

ФОТО. Джокович получил кубок первой ракетки

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ВИДЕО. Джокович расписался на груди у фаната

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Источник Sport.ua
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