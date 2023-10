Семь игроков выиграли чемпионат мира и Золотой мяч в один год

Лионель Месси получил Золотой мяч и стал седьмым игроком, кто выиграл чемпионат мира и после этого получил награду от France Football.

Ранее после победы на чемпионате мира трофей получили Бобби Чарльтон (1966), Паоло Росси (1982), Лотас Маттеус (1990), Зинедин Зидан (1998), Роналдо (2002) и Фабио Каннаваро (2006).

Перед вручением Золотого мяча многие эксперты отмечали, что Месси заслужил его именно за выступления на ЧМ-2022.

