Мэр Львова поздравил Карпаты с выходом в УПЛ

Городской глава Львова Андрей Садовой поздравил ФК «Карпаты», который сегодня оформил выход в УПЛ.

«Поздравляем «Карпаты» с выходом в Премьер-лигу. Очень хороший подарок всем нам ко Дню города», – написал Садовой.

Отметим, что День города Львов празднует в 1-ю субботу мая.

«Карпаты» сыграют в УПЛ впервые с сезона 2019/2020.