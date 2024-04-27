Украина. Первая лига27 апреля 2024, 23:26 |
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Мэр Львова поздравил Карпаты с выходом в УПЛ
Футболисты сделал приятный подарок львовянам ко Дню города
27 апреля 2024, 23:26 |
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Городской глава Львова Андрей Садовой поздравил ФК «Карпаты», который сегодня оформил выход в УПЛ.
«Поздравляем «Карпаты» с выходом в Премьер-лигу. Очень хороший подарок всем нам ко Дню города», – написал Садовой.
Отметим, что День города Львов празднует в 1-ю субботу мая.
«Карпаты» сыграют в УПЛ впервые с сезона 2019/2020.
Вітаємо Карпати з виходом до Премʼєр-ліги.— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) April 27, 2024
Дуже хороший подарунок всім нам до Дня міста🔥 https://t.co/aiFZJ9pETs
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