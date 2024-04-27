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  4. Мэр Львова поздравил Карпаты с выходом в УПЛ
Украина. Первая лига
27 апреля 2024, 23:26 |
446
0

Мэр Львова поздравил Карпаты с выходом в УПЛ

Футболисты сделал приятный подарок львовянам ко Дню города

27 апреля 2024, 23:26 |
446
0
Мэр Львова поздравил Карпаты с выходом в УПЛ
ФК Карпаты Львов

Городской глава Львова Андрей Садовой поздравил ФК «Карпаты», который сегодня оформил выход в УПЛ.

«Поздравляем «Карпаты» с выходом в Премьер-лигу. Очень хороший подарок всем нам ко Дню города», – написал Садовой.

Отметим, что День города Львов празднует в 1-ю субботу мая.

«Карпаты» сыграют в УПЛ впервые с сезона 2019/2020.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Андрей Садовой
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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