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  4. Анчелотти оценил шансы Винисиуса Жуниора и Беллингема на Золотой мяч
Испания
25 апреля 2024, 17:53 | Обновлено 25 апреля 2024, 17:57
448
0

Анчелотти оценил шансы Винисиуса Жуниора и Беллингема на Золотой мяч

Итальянец – о перспективах подопечных на получение престижного признания

25 апреля 2024, 17:53 | Обновлено 25 апреля 2024, 17:57
448
0
Анчелотти оценил шансы Винисиуса Жуниора и Беллингема на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о шансах Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема на получение Золотого мяча.

– Золотой мяч нужно дать Винисиусу или Беллингему?

– Обоим, – заявил Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча Ла Лиги с «Реал Сосьедадом».

Ранее Анчелотти оценил желание «Барселоны» переиграть последний матч с «Реалом».

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Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Золотой мяч
Юрій Остроумов Источник: AS
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