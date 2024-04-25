Испания25 апреля 2024, 17:53 | Обновлено 25 апреля 2024, 17:57
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Анчелотти оценил шансы Винисиуса Жуниора и Беллингема на Золотой мяч
Итальянец – о перспективах подопечных на получение престижного признания
25 апреля 2024, 17:53 | Обновлено 25 апреля 2024, 17:57
448
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о шансах Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема на получение Золотого мяча.
– Золотой мяч нужно дать Винисиусу или Беллингему?
– Обоим, – заявил Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча Ла Лиги с «Реал Сосьедадом».
Ранее Анчелотти оценил желание «Барселоны» переиграть последний матч с «Реалом».
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