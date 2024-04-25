Анчелотти оценил шансы Винисиуса Жуниора и Беллингема на Золотой мяч

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о шансах Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема на получение Золотого мяча.

– Золотой мяч нужно дать Винисиусу или Беллингему?

– Обоим, – заявил Анчелотти на пресс-конференции в преддверии матча Ла Лиги с «Реал Сосьедадом».

Ранее Анчелотти оценил желание «Барселоны» переиграть последний матч с «Реалом».