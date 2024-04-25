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Испания
25 апреля 2024, 17:34 | Обновлено 25 апреля 2024, 17:43
1263
0

Анчелотти оценил желание Барселоны переиграть последний матч с Реалом

Наставник «галактикос» – о позиции каталонского клуба

25 апреля 2024, 17:34 | Обновлено 25 апреля 2024, 17:43
1263
0
Анчелотти оценил желание Барселоны переиграть последний матч с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что «Барселона» недовольна судейством в последнем Эль-Класико и может потребовать переиграть поединок.

Как известно, в минувший уик-энд «Реал» дома одержал волевую победу над «блауграной» со счетом 3:2 и увеличил свой лидирующий отрыв в таблице сезона до 11 очков.

«Меня это не беспокоит. Сейчас мы чувствуем себя прекрасно, и все, что происходит вокруг, никак на нас не влияет. У нас есть предчувствие, что завершение сезона будет фантастическим. Все остальное неважно.

Как отношусь к предложению переиграть матч? Это только мнение. Я не комментирую чужие точки зрения», – заявил Анчелотти.

Ранее о планах «Барселоны» потребовать переигровки матча с «Реалом» заявил президент каталонцев Жоан Лапорта.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти Жоан Лапорта Реал - Барселона
Юрій Остроумов Источник: AS
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