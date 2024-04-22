Барселона может потребовать переиграть матч против Реала

Вчерашний матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом» (победа «Реала» 3:2) запомнился судейским скандалом: каталонцы утверждают, что на 28-й минуте мяч пересек линию ворот Андрея Лунина после удара Ламина Ямала, однако рефери взятие ворот не зафиксировал.

Объективно установить, пересек ли мяч линию ворот, очень трудно, поскольку в Ла Лиге отказались от системы автоматической фиксации взятия ворот.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что может потребовать переиграть матч, если ошибка судьи будет доказана:

«Мы немедленно требуем, чтобы CTA и RFEF предоставили нам все изображения и аудиозаписи «призрачного» гола Ламина. Если будет подтверждено, что это легальный гол, мы не исключаем, что будем требовать переигровки матча».