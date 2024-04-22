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Испания
22 апреля 2024, 17:37 | Обновлено 22 апреля 2024, 17:47
1031
0

Барселона может потребовать переиграть матч против Реала

Об этом сообщил президент клуба Жоан Лапорта

22 апреля 2024, 17:37 | Обновлено 22 апреля 2024, 17:47
1031
0
Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Вчерашний матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом» (победа «Реала» 3:2) запомнился судейским скандалом: каталонцы утверждают, что на 28-й минуте мяч пересек линию ворот Андрея Лунина после удара Ламина Ямала, однако рефери взятие ворот не зафиксировал.

Объективно установить, пересек ли мяч линию ворот, очень трудно, поскольку в Ла Лиге отказались от системы автоматической фиксации взятия ворот.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что может потребовать переиграть матч, если ошибка судьи будет доказана:

«Мы немедленно требуем, чтобы CTA и RFEF предоставили нам все изображения и аудиозаписи «призрачного» гола Ламина. Если будет подтверждено, что это легальный гол, мы не исключаем, что будем требовать переигровки матча».

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Барселона Реал Мадрид Жоан Лапорта Ла Лига судейство Реал - Барселона чемпионат Испании по футболу Ламин Ямал Андрей Лунин
Олег Дидух Источник: Twitter
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