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Лига чемпионов
24 апреля 2024, 14:03 |
71
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Звезда Баварии рассказал, как Месси «прокинул» его с футболкой

Аргентинец был кумиром Джамала Мусиалы с детства

24 апреля 2024, 14:03 |
71
0
Звезда Баварии рассказал, как Месси «прокинул» его с футболкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

21-летний полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал интересную историю о том, как не смог заполучить игровую футболку своего кумира – аргентинца Лионеля Месси.

«Месси был моим абсолютным кумиром с детства. Я вырос, наблюдая за игрой Лео, а также Неймара. Они были моими любимыми футболистами. Я всегда откладывал все дела, чтобы просто посмотреть на них, как Месси забивал голы или как Неймар делал свои трюки с мячом, а потом я шел в садик или школу и пытался им подражать.

Когда «Бавария» играла в Лиге чемпионов с ПСЖ, после первого матча футболку Лео забрал Альфонсо Дэвис, а я обменялся с Неймаром. Потом, в ответном поединке я попросил поменяться с Месси, но он сказал: «Давай потом…»

И все. Мы весело праздновали победу с болельщиками, поэтому я опоздал в раздевалку и больше не хотел заходить в раздевалку ПСЖ, чтобы не мешать. После этого я больше не спрашивал Лео о футболке, а ту так и не получил. Это была шутка судьбы», – приводит слова Мусиалы издание Marca.

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Джамал Мусиала Лионель Месси Неймар Бавария ПСЖ Лига чемпионов
Юрій Вишневський Источник: Marca
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