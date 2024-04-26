Другие новости26 апреля 2024, 20:38 |
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Месси почтил память экс-тренера Барселоны, умершего 10 лет назад
Тито Виланова ушел из жизни из-за рака
26 апреля 2024, 20:38 |
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Аргентинец Лионель Месси почтил память своего бывшего тренера в «Барселоне» Тито Вилановы в день 10-й годовщины смерти испанского специалиста.
Месси опубликовал в соцсети фотографию с Вилановой, который привел «Барселону» к титулу Ла Лиги в сезоне-2012/2013, в котором «сине-гранатовые» установили рекорд по набранным очкам (100). Виланова покинул пост тренера команды в 2013 году после рецидива раковой опухоли и скончался 25 апреля 2014 года.
«Уже 10 лет. Мы не забудем тебя, Тито», — подписал снимок Месси.
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