Травма камбаловидной мышцы. Защитник Барселоны выбыл из строя

Защитник «Барселоны» Сержи Роберто выбыл из строя на неопределенное время из-за повреждения голени.

Как официально сообщила пресс-служба каталонского клуба, 31-летний футболист получил травму камбалообразной мышцы правой ноги.

Сроки восстановления не названы. Отмечается, что Роберто выйдет на поле, когда сможет залечить травму.

В текущем сезоне Сержи Роберто провел 4 матча и забил 1 гол в Ла Лиге, а также отыграл 2 поединка Лиги чемпионов.