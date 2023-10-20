Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Травма камбаловидной мышцы. Защитник Барселоны выбыл из строя
Испания
20 октября 2023, 00:41 | Обновлено 20 октября 2023, 00:49
101
1

Травма камбаловидной мышцы. Защитник Барселоны выбыл из строя

Пока неизвестно, сколько времени Сержи Роберто проведет вне футбольного поля

20 октября 2023, 00:41 | Обновлено 20 октября 2023, 00:49
101
1
Травма камбаловидной мышцы. Защитник Барселоны выбыл из строя
Барселона. Сержи Роберто

Защитник «Барселоны» Сержи Роберто выбыл из строя на неопределенное время из-за повреждения голени.

Как официально сообщила пресс-служба каталонского клуба, 31-летний футболист получил травму камбалообразной мышцы правой ноги.

Сроки восстановления не названы. Отмечается, что Роберто выйдет на поле, когда сможет залечить травму.

В текущем сезоне Сержи Роберто провел 4 матча и забил 1 гол в Ла Лиге, а также отыграл 2 поединка Лиги чемпионов.

По теме:
Каземиро не сыграет против Шеффилд Юнайтед
Дахновский возобновил тренировки и готовится к матчу с Рухом
Милан потерял еще одного вратаря накануне матча с Ювентусом
Сержи Роберто Барселона травма травма ноги
Источник ФК Барселона
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Футбол | 19 октября 2023, 09:49 16
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных

Включая Левандовски и Педри

КУЧЕР: «Я очень рад, что главным тренером Шахтера назначили Срну»
Футбол | 19 октября 2023, 23:59 0
КУЧЕР: «Я очень рад, что главным тренером Шахтера назначили Срну»
КУЧЕР: «Я очень рад, что главным тренером Шахтера назначили Срну»

Экс-капитан сборной Хорватии ранее работал спортивным директором клуба

ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
Футбол | 19.10.2023, 22:15
ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
Футбол | 19.10.2023, 05:40
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
Футбол | 19.10.2023, 15:59
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
реально пошесть
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
19.10.2023, 02:59
Теннис
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
18.10.2023, 01:05 12
Футбол
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
18.10.2023, 20:01 1
Футбол
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
18.10.2023, 23:00 10
Футбол
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
18.10.2023, 17:08 15
Футбол
Холифилд рассказал, кто из его соперников обладал наибольшей силой удара
Холифилд рассказал, кто из его соперников обладал наибольшей силой удара
18.10.2023, 11:20 1
Бокс
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
18.10.2023, 17:38 7
Футбол
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
18.10.2023, 07:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем