Травма камбаловидной мышцы. Защитник Барселоны выбыл из строя
Пока неизвестно, сколько времени Сержи Роберто проведет вне футбольного поля
Защитник «Барселоны» Сержи Роберто выбыл из строя на неопределенное время из-за повреждения голени.
Как официально сообщила пресс-служба каталонского клуба, 31-летний футболист получил травму камбалообразной мышцы правой ноги.
Сроки восстановления не названы. Отмечается, что Роберто выйдет на поле, когда сможет залечить травму.
В текущем сезоне Сержи Роберто провел 4 матча и забил 1 гол в Ла Лиге, а также отыграл 2 поединка Лиги чемпионов.
MEDICAL NEWS | First team player Sergi Roberto has a soleus muscle injury in his right leg and will be unable to play until the problem goes away. pic.twitter.com/yThnUVletB— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2023
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