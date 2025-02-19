«Они им помогают». Ямал отреагировал на жалобы Реала на судей

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал отреагировал на жалобы мадридского «Реала» на судейство в чемпионате Испании по футболу.

«Сначала в Кубке Испании судьи помогали «Реалу», а потом в матче с «Осасуной» – наоборот. Такое бывает часто. Нам, «Реалу» и «Атлетико» не стоит жаловаться на судей, мы имеем то, что имеем, им также трудно.

У судей сложная работа. Если ты свистишь в пользу одной команды, другая будет жаловаться», – сказал Ямал.

Ранее стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем.