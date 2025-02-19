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Испания
19 февраля 2025, 20:33 | Обновлено 19 февраля 2025, 20:42
569
3

«Они им помогают». Ямал отреагировал на жалобы Реала на судей

Испанец оценил судейство в Ла Лиге

19 февраля 2025, 20:33 | Обновлено 19 февраля 2025, 20:42
569
3
«Они им помогают». Ямал отреагировал на жалобы Реала на судей
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал отреагировал на жалобы мадридского «Реала» на судейство в чемпионате Испании по футболу.

«Сначала в Кубке Испании судьи помогали «Реалу», а потом в матче с «Осасуной» – наоборот. Такое бывает часто. Нам, «Реалу» и «Атлетико» не стоит жаловаться на судей, мы имеем то, что имеем, им также трудно.

У судей сложная работа. Если ты свистишь в пользу одной команды, другая будет жаловаться», – сказал Ямал.

Ранее стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем.

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Ламин Ямал Реал Мадрид судейство Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
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Saar
Філосов хєров🤣🤣
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+3
Remark
Ми бачили в минулому матчі Барси хто кому допомагає!
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+2
Sashko57
Свистеть по делу надо, тогда и жаловаться не будут. Правила для всех одинаковые.
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+1
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