Испания19 февраля 2025, 20:33 | Обновлено 19 февраля 2025, 20:42
569
3
«Они им помогают». Ямал отреагировал на жалобы Реала на судей
Испанец оценил судейство в Ла Лиге
19 февраля 2025, 20:33 | Обновлено 19 февраля 2025, 20:42
569
3
Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал отреагировал на жалобы мадридского «Реала» на судейство в чемпионате Испании по футболу.
«Сначала в Кубке Испании судьи помогали «Реалу», а потом в матче с «Осасуной» – наоборот. Такое бывает часто. Нам, «Реалу» и «Атлетико» не стоит жаловаться на судей, мы имеем то, что имеем, им также трудно.
У судей сложная работа. Если ты свистишь в пользу одной команды, другая будет жаловаться», – сказал Ямал.
Ранее стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем.
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Комментарии 3
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Філосов хєров🤣🤣
Ми бачили в минулому матчі Барси хто кому допомагає!
Свистеть по делу надо, тогда и жаловаться не будут. Правила для всех одинаковые.
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