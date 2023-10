Группа А. Испания дожала Шотландию, Норвегия разгромила Кипр

Сегодня, 12 октября, стартовал 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Состоялось два поединка в группе А, где Испания принимала Шотландию, а Норвегия сыграла на выезде с Кипром.

Испания завоевала не простую победу в матче против шотландцев. Первый гол хозяева поля провели лишь на 74-й минуте матча, забил Мората, а обеспечил спокойную концовку игры испанцам Оиан Сансет, забивший на 86-й минуте.

Норвежская сборная не почувствовала сопротивления в матче с Кипром и завоевала уверенные три очка. Гости на 33-й минуте вышли вперед, на 65-й и 72-й минуте Эрлинг Холанд оформил дубль, а подытожил уверенную победу гостей Фредрик Аурсенс. У нападающего «Манчестер Сити» Холанда уже шесть голов в отборе.

Отбор по Евро-2024. Группа А, 7-й тур. 12 октября

Испания – Шотландия – 2:0

Голы: Мората, 74, 86.

Кипр – Норвегия – 0:4

Голы: Серлот, 33, Холланд, 65, 72, 81

🏁 FINAL WHISTLE IN SEVILLE!!!



SUPER important victory for the @SEFutbol on their way to #EURO2024!!



🙌🏻 Thanks for cheering us on, fans!!



🇪🇸🆚 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | 2-0 | 95'#VamosEspaña pic.twitter.com/vMkRu8NLvT