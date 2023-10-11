12 октября на «Олимпийский» (Севилья) пройдет матч 7-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Испании встретится со сборной Шотландии. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Испания

Команда в прошлом цикле в итоге провалилась. Что толку от неплохой пройденной квалификации и победы в своей группе в дивизионе А Лиги Наций, если в итоге последовало позор непосредственно в Катаре? После такого никакие прежние успехи не спасли Луиса Энрике от отставки. Его сменил бывший тренер молодежной команды, де ла Фуэнте, уже успел за какие-то несколько месяцев на новой должности взять титул. В финале четырех Лиги Наций в июне фурия роха выиграла последовательно у Италии и Хорватии. С клетчатыми, правда, дошло до серии пенальти, но они принесли успех. Кроме того, выиграно 3 из 4-х проведенных отборочных матча, все крупно: 3-0 с Норвегией в марте, 7-1 с Грузией и 6-0 с Кипром в сентябре. Вот только был еще неудачный выезд в Глазго весной.

Шотландия

Сборная явно вышла на свой пик если не за всю историю, то в этом столетии. Тартановые сначала, воспользовавшись дополнительным отбором, вышли на Евро-2020, с ничьей уже там в принципиальном поединке против соседней Англии. Потом было участие в стыковых поединках, с поражением Украине, с последующим реваншем в борьбе за 1-е место в Лиге Наций. Наконец, уже в нынешнем отборе подопечные Стива Кларка ухитряются демонстрировать стопроцентную статистику, выиграв все 5 отборочных встреч (у Кипра уже дважды). Правда, напоследок осенью было 1-3 с теми же англичанами, правда, в товарищеском поединке.

Статистика личных встреч

Стороны играли в отборе на Евро-2012, и тогда испанцы выиграли оба поединка, и забивали в каждом из них по 3 гола. Но в марте шотландцы оформили гроссмейстерские 2-0 с фаворитом этой пары.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что фурия роха смогут оформить уверенный реванш. Согласимся и поставим на победу национальной команды Испании в этом поединке при форе -1,5 забитых(коэффициент - 2,04).