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Евро
Испания
12.10.2023 21:45 – FT 2 : 0
Шотландия
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13 октября 2023, 06:15 | Обновлено 13 октября 2023, 06:41
139
0

ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Победа стала наградой Испании за старания всей команды»

Сборная Испании дома нанесла поражение команде Шотландии

13 октября 2023, 06:15 | Обновлено 13 октября 2023, 06:41
139
0
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Победа стала наградой Испании за старания всей команды»
УЕФА

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Испании дома нанесла поражение команде Шотландии (2:0). Во втором тайме голы забили Альваро Мората и Ойан Сансет.

Ситуация в группе A: Шотландия (15), Испания (12), Норвегия (10), Грузия (4), Кипр (0).

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте:

«В первом тайме мы играли очень интенсивно, но надо было произвести корректировки, чтобы использовать свободные зоны, которые мы начали создавать. Победа стала наградой не только за гол и ассист от двух вышедших на замену игроков, но и за старания всей команды».

Полузащитник сборной Испании Родри:

«Большая победа над хорошей командой, которая великолепно играла. У них боеспособный коллектив. Было трудно находить свободные зоны. Но в конце концов нам это удалось».

Нападающий сборной Испании Альваро Мората:

«Мы – Испания, мы должны показывать хорошую игру в таких важных матчах и выигрывать их. Мы знали, что в сборной Шотландии много игроков из топовых команд, и понимали, что многое будет зависеть от нашего терпения в поисках голевых моментов».

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк:

«Мы сыграли очень хорошо и разочарованы поражением, потому что были полны решимости выйти в финальную часть здесь. Но мы многому можем порадоваться. Мы приехали сюда не для того, чтобы проигрывать. Второй гол сборной Испании придает лоск победе испанцев, но я не уверен, что они ее заслужили. Мы ехали сюда, чтобы показать, что у нас хорошая команда, и теперь Испания знает, кто мы».

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Испания).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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Источник УЕФА
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