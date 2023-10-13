ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Победа стала наградой Испании за старания всей команды»

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Испании дома нанесла поражение команде Шотландии (2:0). Во втором тайме голы забили Альваро Мората и Ойан Сансет.

Ситуация в группе A: Шотландия (15), Испания (12), Норвегия (10), Грузия (4), Кипр (0).

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте:

«В первом тайме мы играли очень интенсивно, но надо было произвести корректировки, чтобы использовать свободные зоны, которые мы начали создавать. Победа стала наградой не только за гол и ассист от двух вышедших на замену игроков, но и за старания всей команды».

Полузащитник сборной Испании Родри:

«Большая победа над хорошей командой, которая великолепно играла. У них боеспособный коллектив. Было трудно находить свободные зоны. Но в конце концов нам это удалось».

Нападающий сборной Испании Альваро Мората:

«Мы – Испания, мы должны показывать хорошую игру в таких важных матчах и выигрывать их. Мы знали, что в сборной Шотландии много игроков из топовых команд, и понимали, что многое будет зависеть от нашего терпения в поисках голевых моментов».

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк:

«Мы сыграли очень хорошо и разочарованы поражением, потому что были полны решимости выйти в финальную часть здесь. Но мы многому можем порадоваться. Мы приехали сюда не для того, чтобы проигрывать. Второй гол сборной Испании придает лоск победе испанцев, но я не уверен, что они ее заслужили. Мы ехали сюда, чтобы показать, что у нас хорошая команда, и теперь Испания знает, кто мы».

Видео голов и обзор матча