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Евро
Испания
12.10.2023 21:45 – FT 2 : 0
Шотландия
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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 03:59 | Обновлено 13 октября 2023, 04:19
18
0

Испания – Шотландия – 2:0. Мората и Сансет. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024

13 октября 2023, 03:59 | Обновлено 13 октября 2023, 04:19
18
0
Испания – Шотландия – 2:0. Мората и Сансет. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Испании дома нанесла поражение команде Шотландии (2:0).

Во втором тайме голы забили Альваро Мората и Ойан Сансет.

Ситуация в группе A: Шотландия (15), Испания (12), Норвегия (10), Грузия (4), Кипр (0).

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 12 октября, Севилья

Испания – Шотландия – 2:0

Голы: Мората, 73, Сансет, 86.

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Испания).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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Источник Sport.ua
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