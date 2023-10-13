Чемпионат Европы13 октября 2023, 03:59 | Обновлено 13 октября 2023, 04:19
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Испания – Шотландия – 2:0. Мората и Сансет. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024
13 октября 2023, 03:59 | Обновлено 13 октября 2023, 04:19
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12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Испании дома нанесла поражение команде Шотландии (2:0).
Во втором тайме голы забили Альваро Мората и Ойан Сансет.
Ситуация в группе A: Шотландия (15), Испания (12), Норвегия (10), Грузия (4), Кипр (0).
Квалификация Евро-2024
7-й тур, 12 октября, Севилья
Испания – Шотландия – 2:0
Голы: Мората, 73, Сансет, 86.
Видео голов и обзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Испания).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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