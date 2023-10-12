12 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе А между сборными Испании и Шотландии.

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Поединок пройдет на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севилье.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Испания – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция