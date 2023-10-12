Чемпионат Европы12 октября 2023, 04:36 |
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Испания – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура отбора Евро-2024 в группе А 12 октября в 21:45 по Киеву
12 октября 2023, 04:36 |
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12 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе А между сборными Испании и Шотландии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севилье.
Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Испания – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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