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Евро
Испания
12.10.2023 21:45 - : -
Шотландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
12 октября 2023, 04:36 |
19
0

Испания – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура отбора Евро-2024 в группе А 12 октября в 21:45 по Киеву

12 октября 2023, 04:36 |
19
0
Испания – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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12 октября состоится матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе А между сборными Испании и Шотландии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севилье.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Испания – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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