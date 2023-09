ВИДЕО. Иранские фанаты сходят с ума из-за приезда Роналду

Завтра, 19 сентября «Аль-Наср» Криштиану Роналду в Лиге чемпионов Азии на выезде сыграет с иранским «Персеполисом» из Тегерана. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Приезд 38-летней португальской суперзвезды в Тегеран вызвал невероятный ажиотаж среди иранских фанатов футбола.

Огромные толпы иранских детей бежали за автобусом «Аль-Насра» на пути в гостиницу. Возле самой гостиницы и даже внутри нее также яблоку негде было упасть из-за желающих сфотографироваться с Роналду и взять у него автограф:

This is the reception Cristiano Ronaldo and Al-Nassr received in Iran 😳



