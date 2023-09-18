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Саудовская Аравия
18 сентября 2023, 18:41 |
1329
0

ВИДЕО. Иранские фанаты сходят с ума из-за приезда Роналду

Завтра «Аль-Наср» сыграет с «Персеполисом»

18 сентября 2023, 18:41 |
1329
0
ВИДЕО. Иранские фанаты сходят с ума из-за приезда Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Завтра, 19 сентября «Аль-Наср» Криштиану Роналду в Лиге чемпионов Азии на выезде сыграет с иранским «Персеполисом» из Тегерана. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Приезд 38-летней португальской суперзвезды в Тегеран вызвал невероятный ажиотаж среди иранских фанатов футбола.

Огромные толпы иранских детей бежали за автобусом «Аль-Насра» на пути в гостиницу. Возле самой гостиницы и даже внутри нее также яблоку негде было упасть из-за желающих сфотографироваться с Роналду и взять у него автограф:

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии Персеполис видео
Источник Twitter
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