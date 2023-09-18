ВИДЕО. Иранские фанаты сходят с ума из-за приезда Роналду
Завтра «Аль-Наср» сыграет с «Персеполисом»
Завтра, 19 сентября «Аль-Наср» Криштиану Роналду в Лиге чемпионов Азии на выезде сыграет с иранским «Персеполисом» из Тегерана. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
Приезд 38-летней португальской суперзвезды в Тегеран вызвал невероятный ажиотаж среди иранских фанатов футбола.
Огромные толпы иранских детей бежали за автобусом «Аль-Насра» на пути в гостиницу. Возле самой гостиницы и даже внутри нее также яблоку негде было упасть из-за желающих сфотографироваться с Роналду и взять у него автограф:
This is the reception Cristiano Ronaldo and Al-Nassr received in Iran 😳— B/R Football (@brfootball) September 18, 2023
(via @AlNassrFC)pic.twitter.com/mhxa8kVDNV
🚨🚨🚨🚨🚨🚨- Breaking:— FAISAL RSL (@SaudiPLf) September 18, 2023
The Iranian fans stormed into the hotel where Al Nassr is located while chanting Ronaldo 🥶🥶🥶🥶🥶 🤯🤯🇮🇷#AlNassr #CristianoRonaldo #Ronaldo𓃵 #mane #CR7 #CR7𓃵 #Iran #السعودية #النصر #ايران #رونالدو #برسیبولیس #Persepolispic.twitter.com/yJVpgNf8jp
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