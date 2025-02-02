Хладнокровный Салах. Список команд АПЛ, которым египтянин забил 10+ голов
Любимым соперником нападающего является «Манчестер Юнайтед»
Мохамед Салах в матче против «Борнмута» оформил дубль и добавил команду в список соперников, которым нападающий забил 10+ голов в Премьер-лиге.
1 февраля состоялся матч 24-го тура английского чемпионата между «Борнмутом» и «Ливерпулем». Встреча завершилась победой гостей (2:0).
Команды, которым Салах забил 10+ голов в АПЛ:
- Манчестер Юнайтед (13)
- Борнмут (11)
- Тоттенхэм (11)
- Вест Хэм (11)
- Арсенал (11)
- Ньюкасл (10)
- Брайтон (10)
Больше команд по данному показателю в своем списке имеет лишь Алан Ширер.
В этой кампании чемпионата Англии египтянин сыграл 22 матча и отметился 32 результативными действиями (19+13). «Ливерпуль» занимает первую позицию в таблице лиги (17 побед, 5 ничьих, 1 поражение).
Mohamed Salah has now scored 10+ goals against seven different sides in the Premier League:— Squawka (@Squawka) February 1, 2025
◉ 13 vs. Man Utd
◉ 11 vs. Bournemouth
◉ 11 vs. Tottenham
◉ 11 vs. West Ham
◉ 11 vs. Arsenal
◉ 10 vs. Newcastle
◉ 10 vs. Brighton
Only Alan Shearer has reached double figures… pic.twitter.com/T1Orh8c4KR
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