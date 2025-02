Хладнокровный Салах. Список команд АПЛ, которым египтянин забил 10+ голов

Мохамед Салах в матче против «Борнмута» оформил дубль и добавил команду в список соперников, которым нападающий забил 10+ голов в Премьер-лиге.

1 февраля состоялся матч 24-го тура английского чемпионата между «Борнмутом» и «Ливерпулем». Встреча завершилась победой гостей (2:0).

Команды, которым Салах забил 10+ голов в АПЛ:

Больше команд по данному показателю в своем списке имеет лишь Алан Ширер.

В этой кампании чемпионата Англии египтянин сыграл 22 матча и отметился 32 результативными действиями (19+13). «Ливерпуль» занимает первую позицию в таблице лиги (17 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

Mohamed Salah has now scored 10+ goals against seven different sides in the Premier League:



◉ 13 vs. Man Utd

◉ 11 vs. Bournemouth

◉ 11 vs. Tottenham

◉ 11 vs. West Ham

◉ 11 vs. Arsenal

◉ 10 vs. Newcastle

◉ 10 vs. Brighton



Only Alan Shearer has reached double figures… pic.twitter.com/T1Orh8c4KR