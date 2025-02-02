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  4. Хладнокровный Салах. Список команд АПЛ, которым египтянин забил 10+ голов
Англия
02 февраля 2025, 02:52 |
54
0

Хладнокровный Салах. Список команд АПЛ, которым египтянин забил 10+ голов

Любимым соперником нападающего является «Манчестер Юнайтед»

02 февраля 2025, 02:52 |
54
0
Хладнокровный Салах. Список команд АПЛ, которым египтянин забил 10+ голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах в матче против «Борнмута» оформил дубль и добавил команду в список соперников, которым нападающий забил 10+ голов в Премьер-лиге.

1 февраля состоялся матч 24-го тура английского чемпионата между «Борнмутом» и «Ливерпулем». Встреча завершилась победой гостей (2:0).

Команды, которым Салах забил 10+ голов в АПЛ:

  • Манчестер Юнайтед (13)
  • Борнмут (11)
  • Тоттенхэм (11)
  • Вест Хэм (11)
  • Арсенал (11)
  • Ньюкасл (10)
  • Брайтон (10)

Больше команд по данному показателю в своем списке имеет лишь Алан Ширер.

В этой кампании чемпионата Англии египтянин сыграл 22 матча и отметился 32 результативными действиями (19+13). «Ливерпуль» занимает первую позицию в таблице лиги (17 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Борнмут - Ливерпуль Мохамед Салах Алан Ширер Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Вест Хэм Арсенал Лондон Ньюкасл Брайтон
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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