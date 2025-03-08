08.03.2025 17:00 – FT 0 : 3
Англия08 марта 2025, 19:06 | Обновлено 08 марта 2025, 19:18
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Плимут Таловерова пропустил три гола. Команда стала последней в таблице
Команда стала последней в таблице Чемпионшипа
08 марта 2025, 19:06 | Обновлено 08 марта 2025, 19:18
989
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Команда Чемпионшипа Плимут в матче чемпионата Англии проиграла Шеффилд Уэнсдей со счетом 0:3 и с 30 очками опустилась на последнее место.
Украинский защитник Максим Таловеров вышел в основном составе и провел на поле весь матч.
Плимут не выигрывает в пяти кряду матчах чемпионата Англии (три поражения), а до спасительной 21-й позиции теперь шесть пунктов.
Чемпиошип. 36-й тур
Плимут – Шеффилд Уэнсдей 0:3
Голы: Огбета, 15 (в свои ворота), Патерсон, 41, Гассама, 68
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Наступний матч багато важитиме. Якщо програють Кардіффу, який є прямим конкурентом, то шансів врятуватись буде дуже мало
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