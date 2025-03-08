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Чемпионшип Англия
Плимут
08.03.2025 17:00 – FT 0 : 3
Шеффилд Уэнсдей
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Англия
08 марта 2025, 19:06 | Обновлено 08 марта 2025, 19:18
989
2

Плимут Таловерова пропустил три гола. Команда стала последней в таблице

Команда стала последней в таблице Чемпионшипа

08 марта 2025, 19:06 | Обновлено 08 марта 2025, 19:18
989
2
Плимут Таловерова пропустил три гола. Команда стала последней в таблице
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Чемпионшипа Плимут в матче чемпионата Англии проиграла Шеффилд Уэнсдей со счетом 0:3 и с 30 очками опустилась на последнее место.

Украинский защитник Максим Таловеров вышел в основном составе и провел на поле весь матч.

Плимут не выигрывает в пяти кряду матчах чемпионата Англии (три поражения), а до спасительной 21-й позиции теперь шесть пунктов.

Чемпиошип. 36-й тур

Плимут – Шеффилд Уэнсдей 0:3
Голы: Огбета, 15 (в свои ворота), Патерсон, 41, Гассама, 68

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Плимут Максим Таловеров Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Шеффилд Уэнсдей
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Наступний матч багато важитиме. Якщо програють Кардіффу, який є прямим конкурентом, то шансів врятуватись буде дуже мало
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0
Saar
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