Плимут Таловерова пропустил три гола. Команда стала последней в таблице

Команда Чемпионшипа Плимут в матче чемпионата Англии проиграла Шеффилд Уэнсдей со счетом 0:3 и с 30 очками опустилась на последнее место.

Украинский защитник Максим Таловеров вышел в основном составе и провел на поле весь матч.

Плимут не выигрывает в пяти кряду матчах чемпионата Англии (три поражения), а до спасительной 21-й позиции теперь шесть пунктов.

Чемпиошип. 36-й тур

Плимут – Шеффилд Уэнсдей 0:3

Голы: Огбета, 15 (в свои ворота), Патерсон, 41, Гассама, 68