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  4. ВИДЕО. Гофф потеряла счет геймов и раньше времени отпраздновала победу
US Open
31 августа 2023, 19:59 |
1035
0

ВИДЕО. Гофф потеряла счет геймов и раньше времени отпраздновала победу

Даже профессиональные спортсменки иногда так ошибаются

31 августа 2023, 19:59 |
1035
0
ВИДЕО. Гофф потеряла счет геймов и раньше времени отпраздновала победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Американская теннисистка Коко Гофф попала в неловкое положение во время матча первого раунда парного разряда на Открытом чемпионате США. 19-летняя американка играла в дуэте с Джессикой Пегулой против тандема Квинн Глисон / Элизабет Мандлик.

При счете 4:1 (40:0) во втором сете Гофф приняла на вылет подачу соперницы и пошла обниматься с Пегулой, думая, что матч закончился. Но Джессика подсказала, что до победы нужно еще выиграть как минимум гейм. Ситуация рассмешила даже саму Гофф.

«Я думала, что матч закончился. Я отлично приняла и пошла обниматься, а Джесс как будто уходила от меня. Я подумала: «Черт. Что я сделала?», – сказала Коко.

Отметим, что Гофф и Пегула выиграли матч со счетом 6:2, 6:1.

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Источник Sport.ua
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