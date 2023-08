ВИДЕО. Гофф потеряла счет геймов и раньше времени отпраздновала победу

Американская теннисистка Коко Гофф попала в неловкое положение во время матча первого раунда парного разряда на Открытом чемпионате США. 19-летняя американка играла в дуэте с Джессикой Пегулой против тандема Квинн Глисон / Элизабет Мандлик.

При счете 4:1 (40:0) во втором сете Гофф приняла на вылет подачу соперницы и пошла обниматься с Пегулой, думая, что матч закончился. Но Джессика подсказала, что до победы нужно еще выиграть как минимум гейм. Ситуация рассмешила даже саму Гофф.

«Я думала, что матч закончился. Я отлично приняла и пошла обниматься, а Джесс как будто уходила от меня. Я подумала: «Черт. Что я сделала?», – сказала Коко.

Отметим, что Гофф и Пегула выиграли матч со счетом 6:2, 6:1.

Coco Gauff thought she won her doubles match with Jessica Pegula when she won a game at 4-1 😂



It happens to the best of us. ❤️



pic.twitter.com/9jPbiO5Nuq