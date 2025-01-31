Испания31 января 2025, 01:55 |
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Флорентино Перес принял странное решение. В Реале от него не в восторге
Флорентино решил не проводить трансферную кампанию в этом месяце
31 января 2025, 01:55 |
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Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение относительно зимнего трансферного рынка в 2025 году.
По информации испанских СМИ, Перес решил в этом месяце не делать никаких трансферов и не продавать игроков. В «королевском клубе» настаивали на усилении защитной линии, ведь серьезные травмы получили Эдер Милитао и Дани Карвахаль. Однако Флорентино отказался от этой идеи.
Сейчас «Реал» лидирует в Ла Лиге с 49 очками. Ранее сообщалось, что в «Реал» перейдет суперзвезда футбола, но это будет уже летом 2025 года.
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