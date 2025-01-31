Флорентино Перес принял странное решение. В Реале от него не в восторге

Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение относительно зимнего трансферного рынка в 2025 году.

По информации испанских СМИ, Перес решил в этом месяце не делать никаких трансферов и не продавать игроков. В «королевском клубе» настаивали на усилении защитной линии, ведь серьезные травмы получили Эдер Милитао и Дани Карвахаль. Однако Флорентино отказался от этой идеи.

Сейчас «Реал» лидирует в Ла Лиге с 49 очками. Ранее сообщалось, что в «Реал» перейдет суперзвезда футбола, но это будет уже летом 2025 года.