Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флорентино Перес принял странное решение. В Реале от него не в восторге
Испания
31 января 2025, 01:55 |
255
0

Флорентино Перес принял странное решение. В Реале от него не в восторге

Флорентино решил не проводить трансферную кампанию в этом месяце

31 января 2025, 01:55 |
255
0
Флорентино Перес принял странное решение. В Реале от него не в восторге
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение относительно зимнего трансферного рынка в 2025 году.

По информации испанских СМИ, Перес решил в этом месяце не делать никаких трансферов и не продавать игроков. В «королевском клубе» настаивали на усилении защитной линии, ведь серьезные травмы получили Эдер Милитао и Дани Карвахаль. Однако Флорентино отказался от этой идеи.

Сейчас «Реал» лидирует в Ла Лиге с 49 очками. Ранее сообщалось, что в «Реал» перейдет суперзвезда футбола, но это будет уже летом 2025 года.

По теме:
Защитник Манчестер Сити: «Мы можем победить любую команду в Европе»
ФОТО. Легенду футбола засекли со звездой порно. Не угадаете, кого
Жирона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Флорентино Перес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не реализовал супермомент. Известна оценка Довбика за матч с Айнтрахтом
Футбол | 31 января 2025, 00:46 3
Не реализовал супермомент. Известна оценка Довбика за матч с Айнтрахтом
Не реализовал супермомент. Известна оценка Довбика за матч с Айнтрахтом

Артем Довбик провел на поле 67 минут

ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
Футбол | 30 января 2025, 17:50 6
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем

Нападающий Ромы рассмешил представительницу СМИ

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ
Футбол | 30.01.2025, 20:53
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Футбол | 30.01.2025, 08:25
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Футбол | 30.01.2025, 07:50
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 13
Бокс
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
30.01.2025, 02:43 2
Футбол
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
29.01.2025, 17:07 25
Футбол
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 7
Бокс
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
29.01.2025, 20:10 267
Футбол
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
29.01.2025, 16:48 10
Футбол
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем