Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все готово на 98%. Реал подпишет суперзвезду Ливерпуля
Испания
27 января 2025, 21:25 | Обновлено 27 января 2025, 22:42
3556
0

Все готово на 98%. Реал подпишет суперзвезду Ливерпуля

Трент Александер-Арнольд станет футболистом мадридского клуба

27 января 2025, 21:25 | Обновлено 27 января 2025, 22:42
3556
0
Все готово на 98%. Реал подпишет суперзвезду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль». Игрок пока не продлил контракт с английским клубом, который действует до конца сезона 2024/25.

В подписании футболиста уверен «Реал». Стороны уже согласовали предварительный контракт, англичанин перейдет летом на правах свободного агента. В «Реале» оценивают подписание Трента на 98% завершенным.

В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 30 матчей, забил два гола и сделал семь ассистов.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала преемника легендарного Нойера
ФОТО. Синчук прибыл в Италию на презентацию футболистом клуба Болонья
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил об уходе украинца. Его подписал клуб Серии А
Ливерпуль трансферы Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левый Берег отправится в Турцию с бразильским новичком
Футбол | 27 января 2025, 21:10 0
Левый Берег отправится в Турцию с бразильским новичком
Левый Берег отправится в Турцию с бразильским новичком

Перед отъездом подопечные Виталия Первака провели спарринг

Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Футбол | 26 января 2025, 22:09 5
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере

Легендарный центрбек выделил Роналдиньо

Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану
Футбол | 27.01.2025, 19:12
Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану
Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Футбол | 27.01.2025, 00:31
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Бокс | 27.01.2025, 08:56
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
25.01.2025, 19:24 4
Футбол
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
25.01.2025, 22:16 16
Футбол
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
27.01.2025, 14:26 25
Теннис
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 6
Бокс
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
27.01.2025, 03:25 5
Футбол
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
27.01.2025, 01:50 5
Бокс
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 34
Футбол
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем