Все готово на 98%. Реал подпишет суперзвезду Ливерпуля

Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль». Игрок пока не продлил контракт с английским клубом, который действует до конца сезона 2024/25.

В подписании футболиста уверен «Реал». Стороны уже согласовали предварительный контракт, англичанин перейдет летом на правах свободного агента. В «Реале» оценивают подписание Трента на 98% завершенным.

В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 30 матчей, забил два гола и сделал семь ассистов.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.