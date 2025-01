Сон выполнил наибольшее количество попыток дриблинга в первом тайме ЛЕ

Сон Хын Мин выполнил 10 дриблингов в первом тайме против «Эльфсборга», что стало самым большим показателем для игрока за первый тайм в истории Лиги Европы.

30 января состоялся поединок 8-го тура ЛЕ между «Тоттенхэмом» и «Эльфсборгом». Встреча завершилась победой хозяев поля (3:0). Забитыми мячами отметились Скарлетт, Аджаи и Майки Мур, который стал самым молодым английским голеадором в истории еврокубков.

В текущем розыгрыше Лиги Европы Сон провел 6 матчей и забил 3 гола. Команда нападающего заняла четвертое место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала.

