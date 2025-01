Майки Мур – самый молодой английский голеадор в истории еврокубков

Майки Мур стал самым молодым англичанином, забившим гол в крупном европейском турнире (17 лет и 172 дня).

30 января состоялся матч 8-го тура ЛЕ между командами «Тоттенхэм» и «Эльфсборг». Встреча завершилась победой «шпор» (3:0). Забитыми мячами отметились Скарлетт, Аджаи и Майки Мур.

Благодаря голу в ворота шведской команды Майки побил рекорд Джимми Гривза 1957 года, как самый молодой английский бомбардир в еврокубках (17 лет и 245 дней).

В кампании ЛЕ этого сезона англичанин сыграл 5 матчей, забил гол и отдал результативную передачу. «Тоттенхэм» расположился на четвертом месте в турнирной таблице и вышел в 1/8 финала.

