Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ

30 января в 22:00 киевское «Динамо» проведет матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.

Игра состоится на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

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«Динамо» крайне неудачно провело турнир, потерпев 6 поражений подряд, после чего было набрано первое очко – ничья с турецким Галатасараем (3:3).

Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и сыграет матч престижа против рижского клуба.

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Динамо: Нещерет, Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Рубчинский, Ярмоленко, Пихаленок, Кабаев, Ванат.

Запас: Суркис, Игнатенко, Герреро, Брагару, Дячук, Захарченко, Волошин, Саленко, Пономаренко.