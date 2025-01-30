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  4. Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ
Лига Европы
30 января 2025, 20:53 | Обновлено 30 января 2025, 21:57
4334
41

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ

30 января в 22:00 пройдет матч последнего, 8-го тура Лиги Европы

30 января 2025, 20:53 | Обновлено 30 января 2025, 21:57
4334
41
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ

30 января в 22:00 киевское «Динамо» проведет матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.

Игра состоится на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Динамо» крайне неудачно провело турнир, потерпев 6 поражений подряд, после чего было набрано первое очко – ничья с турецким Галатасараем (3:3).

Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и сыграет матч престижа против рижского клуба.

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ

Динамо: Нещерет, Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Рубчинский, Ярмоленко, Пихаленок, Кабаев, Ванат.

Запас: Суркис, Игнатенко, Герреро, Брагару, Дячук, Захарченко, Волошин, Саленко, Пономаренко.

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Динамо Киев Лига Европы РФШ Рига Динамо - РФШ стартовые составы Александр Шовковский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 41
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Перець
Склад бойовий , хлопці порадуйте нарешті вболівальників 
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+3
zwetkov
где бляха игроки? кто все эти люди? сын и зять суркиса в стартовых - ну это же пзц
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0
Владислав Рейский
Не оч конечно хорошо шо нещерет искусственно стает № 1,  хотя увидим шо выйдет
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0
Умник
Кто такой Захарченко?
На какой он позиции играет?
Ответить
0
Pavel_i_CO
З доступних гравців найсильніший склад.. Тільки Київ!! Тільки перемога!!!
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0
Oleksandr
Тільки Київ, тільки Оболонь 🫡
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-1
Tower Bridge
Кабаев - гол, Михавко - КК.
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
OKs100
Если будут играть вторым номером, шансы есть. Всё таки РФШ команда классом выше Динамо.
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-5
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