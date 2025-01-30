Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ
30 января в 22:00 пройдет матч последнего, 8-го тура Лиги Европы
30 января в 22:00 киевское «Динамо» проведет матч 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба РФШ Рига.
Игра состоится на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.
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«Динамо» крайне неудачно провело турнир, потерпев 6 поражений подряд, после чего было набрано первое очко – ничья с турецким Галатасараем (3:3).
Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и сыграет матч престижа против рижского клуба.
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на последний матч ЛЕ против РФШ
Динамо: Нещерет, Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Рубчинский, Ярмоленко, Пихаленок, Кабаев, Ванат.
Запас: Суркис, Игнатенко, Герреро, Брагару, Дячук, Захарченко, Волошин, Саленко, Пономаренко.
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