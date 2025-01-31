Рейнджерс – Юнион Сент-Жилуаз – 2:1. Шотландцы в топ-8. Видео голов

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались шотландский «Рейнджерс» и бельгийский «Юнион».

Хозяева поля были лучше в реализации моментов, а вот гости создали больше возможностей.

На 21-й минуте игроки «Рейнджерса» открыли счет в матче. Далее команды обменялись голами, которые были отменены после просмотра видеоповтора.

Во втором тайме шотландцы удвоили преимущество - на 55-й минуте отличился Вацлав Черны.

На 83-й минуте бельгийцы один гол отыграли благодаря точному удару Кевина Макаллистера, но на большее их не хватило.

«Рейнджерс» занял 8-ю строчку в основном раунде Лиги Европы. «Юнион» также продолжит выступления в стадии плей-офф, завершив этот этап на 21-м месте.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Рейнджерс – Юнион – 2:1

Голы: Николя, 21, Черны, 55, – Макаллистер, 83

Видео голов и обзор матча