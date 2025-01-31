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Лига Европы
Глазго Рейнджерс
30.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
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Лига Европы
31 января 2025, 02:40 | Обновлено 31 января 2025, 02:50
3
0

Рейнджерс – Юнион Сент-Жилуаз – 2:1. Шотландцы в топ-8. Видео голов

Обе команды продолжат участие в турнире

31 января 2025, 02:40 | Обновлено 31 января 2025, 02:50
3
0
Рейнджерс – Юнион Сент-Жилуаз – 2:1. Шотландцы в топ-8. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались шотландский «Рейнджерс» и бельгийский «Юнион».

Хозяева поля были лучше в реализации моментов, а вот гости создали больше возможностей.

На 21-й минуте игроки «Рейнджерса» открыли счет в матче. Далее команды обменялись голами, которые были отменены после просмотра видеоповтора.

Во втором тайме шотландцы удвоили преимущество - на 55-й минуте отличился Вацлав Черны.

На 83-й минуте бельгийцы один гол отыграли благодаря точному удару Кевина Макаллистера, но на большее их не хватило.

«Рейнджерс» занял 8-ю строчку в основном раунде Лиги Европы. «Юнион» также продолжит выступления в стадии плей-офф, завершив этот этап на 21-м месте.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Рейнджерс – Юнион – 2:1

Голы: Николя, 21, Черны, 55, – Макаллистер, 83

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Макаллистер (Юнион Сент-Жилуаз).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Раскин (Глазго Рейнджерс).
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Юнион Сен-Жилуаз Глазго Рейнджерс видео голов и обзор Лига Европы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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