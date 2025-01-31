Рейнджерс – Юнион Сент-Жилуаз – 2:1. Шотландцы в топ-8. Видео голов
Обе команды продолжат участие в турнире
30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались шотландский «Рейнджерс» и бельгийский «Юнион».
Хозяева поля были лучше в реализации моментов, а вот гости создали больше возможностей.
На 21-й минуте игроки «Рейнджерса» открыли счет в матче. Далее команды обменялись голами, которые были отменены после просмотра видеоповтора.
Во втором тайме шотландцы удвоили преимущество - на 55-й минуте отличился Вацлав Черны.
На 83-й минуте бельгийцы один гол отыграли благодаря точному удару Кевина Макаллистера, но на большее их не хватило.
«Рейнджерс» занял 8-ю строчку в основном раунде Лиги Европы. «Юнион» также продолжит выступления в стадии плей-офф, завершив этот этап на 21-м месте.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
Рейнджерс – Юнион – 2:1
Голы: Николя, 21, Черны, 55, – Макаллистер, 83
Видео голов и обзор матча
События матча
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