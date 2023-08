Новый капитан Челси снова травмировался

23-летний правый защитник «Челси» Рис Джеймс получил травму подколенного сухожилия, сообщает журналист Натан Гиссинг. Клуб пока не подтверждает эту информацию, они ждут обследования игрока, которое должно состояться уже сегодня.

После ухода Сесара Аспиликуэты капитанская повязка «синих» досталась именно Рису. Он является воспитанником «Челси» и находится в системе клуба с 2006 года.

В прошлом сезоне Джеймс получил пять повреждений. В основном это были травмы колена и подколенного сухожилия. Из-за них он пропустил 25 матчей или 146 дней и не поехал со сборной Англии на мундиаль в Катаре.

Exclusive: Chelsea captain Reece James has picked up a fresh hamstring injury. Due for scan later on today. #CFC pic.twitter.com/blkd3GuXGq