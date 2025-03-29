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29 марта 2025, 01:40 |
408
0

ФОТО. Зидан сходит с ума по своей жене. Даже после 30 лет брака

Зинедин Зидан показывает пример любящего мужа

29 марта 2025, 01:40 |
408
0
ФОТО. Зидан сходит с ума по своей жене. Даже после 30 лет брака
Instagram. Зинедин Зидан и Вероника Фернандес

Зинедин Зидан и его жена Вероника, отметившая 55-летие, по-прежнему влюблены после 30 лет брака.

Он устроил для неё романтический ужин и написал в своём Instagram: «С Днём рождения ❤️».

Они познакомились, когда Зидану было 17 лет, а он играл за «Канн».

Вероника родом из Испании, изучала биологию, но стала профессиональной танцовщицей.

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Они поженились в 1994 году, а в следующем году у них родился сын Энцо, которому недавно исполнилось 30 лет. У них ещё трое сыновей: Луке — 27, Тео — 23, Элиасу — 19.

Благодаря Энцо, который завершил карьеру, у супругов теперь трое внуков. В мае 2022 года родилась Сиа, а в 2024 — двойня Джулия и Кайя. Зидан отметил, что его жизнь полна благодаря детям и внукам.

Уже четыре года он не возвращался к тренерской карьере после успехов с «Реалом».

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фото Зинедин Зидан lifestyle Реал Мадрид сборная Франции по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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